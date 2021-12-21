Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 🚀 Ультиматум России НАТО 😷 Омикрон в Украине 🌲 Главная елка страны
СЕГОДНЯ Техно

Птицы, осьминоги и термиты: кто мог бы занять место человека на планете

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
21 декабря, 06:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ученые проанализировали, какие животные могли бы эволюционировать и занять место человека, если люди внезапно вымрут как вид
Ученые рассказали, какие виды могли бы заменить человечество
Ученые рассказали, какие виды могли бы заменить человечество / Фото: Wikipedia

Видам, которые заменят человечество, нужно развить навыки для манипулирования предметами, потому, например, новую цивилизацию могли бы построить шимпанзе и бонобо.

Читайте также: Ноев ковчег и первый город на Марсе: Илон Маск раскрыл подробности колонизации планеты

Реклама

У них уже есть большие пальцы для изготовления инструментов, но им потребуются сотни тысяч или даже миллионы лет эволюции, чтобы достичь уровня развития человека, пишет Live Science.

Но любое стихийное бедствие, достаточно мощное, чтобы уничтожить людей, скорее всего, уничтожит и шимпанзе.

Реклама

Поэтому следующим кандидатом становятся птицы. Если бы люди исчезли, птицы, единственные выжившие динозавры, могли бы сыграть нашу роль самых умных и удобных наземных животных.

Читайте также: Случайное фото в Instagram открыло новый вид змей

Согласно исследованию от 2020 года, некоторые птицы, такие как вороны и вороны, обладают интеллектом, который может соперничать с шимпанзе.

Реклама

Они могут использовать лапы и клювы для изготовления крючков из проволоки. А африканские серые попугаи даже выполняют простые математические операции и понимают концепцию нуля.

Есть еще одна группа животных, которые чрезвычайно искусны в манипулировании объектами, например, осьминоги.

Читайте также: Белые медведи начали охотиться на северных оленей из-за недостатка льда

Они умеют различать реальные и виртуальные объекты и баррикадируют жилища. Но им будет сложно адаптироваться к суше: осьминоги ограничены водой, насыщенной кислородом, а не разреженным воздухом.

Третьим вариантом могли бы стать насекомые: за 480 миллионов лет они эволюционировали до полета или же рытья нор, плавания и даже строительства замысловатых городских башен.

Также муравьи, например, занимаются выращиванием грибов, а термиты могут общаться на больших расстояниях внутри своих колоний с помощью вибраций.

Читайте также: Пчелы-стервятники: ученые выяснили, почему у них развился вкус к мясу

Напомним, ранее сообщалось, что вакцина против старения сработала на мышах, но до проверки на людях еще нужны исследования.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Прямая трансляция youtube
Запуск спутников Starlink
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

48230.7

Binance Coin (BNB)

529.67

Dogecoin (DOGE)

0.17

Litecoin (LTC)

154.65

Theta (THETA)

4.06

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять