Вівці отримали біонічні очі із "Зоряного шляху": черга за людьми

Імплантовані хірургічним шляхом за їхню сітківку очі не отримали відторгнення від рідного організму тварин.
Читайте також: Робот вперше провів складну операцію без допомоги людини
Тепер команда з Сіднейського університету та Університету Нового Південного Уельсу подала документи, щоб розпочати випробування на людях, пише Futurism.
Далі по темі
Ця операція – разючий крок до типу біонічного зору, який ми бачили у "Зоряному шляху".
Пристрій, який отримав назву Phoenix 99, працює шляхом бездротової передачі зображення з невеликою камерою, прикріпленою до пари сонцезахисних окулярів.
Воно надсилає електричні сигнали безпосередньо на сітківку ока власника. Потім ці сигнали обробляються оптичним нервом і вирушають у мозок.
Читайте також: Прорив у трансплантації: серце свині вперше успішно пересадили людині
Експерти вважають, що біонічні очі, такі як Phoenix 99, можуть стати нормальним явищем протягом кількох років. До 2028 року галузь може коштувати понад 400 млн доларів.
Є кілька інших компаній, які працюють над подібними системами. Поки що всі надзвичайно дорогі та коштують десятки, якщо не сотні тисяч доларів, але конкуренція це змінить.
Раніше ми писали:
- У США розробили перший прототип штучної нирки, яка може врятувати мільйони людей.
- Вчені Нью-Йоркського університету провели успішний експеримент із пересадки свинячої нирки людині. За піддослідну виступила мертва жінка.
- Іспанські вчені розробили імплантат, що безпосередньо стимулює зорову кору головного мозку, що дозволить бачити незрячим.