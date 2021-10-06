Техно
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 👑 Міс Україна-2021: фото
СЬОГОДНІ Техно

Перша в світі штучна нирка позбавить людей від діалізу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
6 жовтня, 13:40
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У США розробили перший прототип штучної нирки, яка може врятувати мільйони людей. Розробка отримала грант в 650 тисяч доларів від компанії KidneyX
Розроблено прототип першої штучної нирки
Розроблено прототип першої штучної нирки

Згідно дослідження, захворювання нирок викликають більше смертей, ніж рак грудей або рак простати. Пересадка нирки можлива, однак попит завжди більше, ніж пропозиція, та й існує ризик того, що організм пацієнта не прийме орган.

Діаліз залишається найбільш прийнятним варіантом, але цей процес є складним і обтяжливим для пацієнтів.

Реклама

Новий винахід, що отримав назву "Проект нирка", являє собою імплантуючу біоштучну нирку, пише interestingengineering.com з посиланням на Каліфорнійський університет в Сан-Франциско.

Пристрій був розроблений для стійкої підтримки культури клітин нирок людини, не викликаючи імунної відповіді.

Реклама

Це означає, що пацієнти з нирковою недостатністю можуть відмовитися від часто хворобливих і незручних процедур діалізу та довічного прийому імунодепресантів, які приймаються під час трансплантації нирки і можуть мати серйозні побічні ефекти.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Хости з майбутнього
Мули
Несподівані події, які не тільки лежать за межами наших знань, а й за межами нашого розуміння того, як влаштованіий світ
Просвіщатися
Автомобільний горосокоп
Яке ти авто?
Дізнатись
Цитата дня

Робочі місця з підприємств і з офісу перенесуть в будинок — це, мабуть, найбільш дивна особливість цивілізації Третьої хвилі

Елвін Тофлер «Третя хвиля», 1980 Американський футуролог, соціолог, філософ
Найпопулярніші в Україні

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го покоління)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Найдорожчий спорткар Києва
14 тисяч гривень за 60 хвилин
І як воно?
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти