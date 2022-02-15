Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Война с РФ ⛔ Признание "ЛДНР" Россией Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Alina Pash едет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

Овцы получили бионические глаза из "Звездного пути": очередь за людьми

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 февраля, 11:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Группа австралийских исследователей дала небольшой стае овец "исключительно острое зрение" с помощью бионических глаз
Овцам уже достались глаза из "Звездного пути"
Овцам уже достались глаза из "Звездного пути" / Фото: Getty Images

Имплантированные хирургическим путем за их сетчатку глаза не получили отторжения от родного организм животных.

Читайте также: Робот впервые провел сложную операцию без помощи человека

Реклама
Фото Getty Images

Теперь команда из Сиднейского университета и Университета Нового Южного Уэльса подала документы, чтобы начать испытания на людях, пишет Futurism.

Эта операция – поразительный шаг к типу бионического зрения, которое мы видели в "Звездном пути".

В сериале слепой рулевой корабля Энтерпрайз Джорди Ла Форжу использует прибор "Визор"

Устройство, получившее название Phoenix 99, работает путем беспроводной передачи изображения с небольшой камеры, прикрепленной к паре солнцезащитных очков.

Реклама

Оно отправляет электрические сигналы непосредственно на сетчатку глаза владельца. Затем эти сигналы обрабатываются оптическим нервом и отправляются в мозг.

Фото Getty Images

Читайте также: Прорыв в трансплантации: сердце свиньи впервые успешно пересадили человеку

Эксперты считают, что бионические глаза, такие как Phoenix 99, могут стать обычным явлением в течение нескольких лет. К 2028 году отрасль может стоить более 400 миллионов долларов.

Реклама

Есть несколько других компаний, работающих над подобными системами. Пока они все чрезвычайно дороги и стоят десятки, если не сотни тысяч долларов, но конкуренция это изменит.

Фото Getty Images

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александра Захарова Овцы получили бионические глаза из "Звездного пути": очередь за людьми Александра Захарова · Редактор Техно Сегодня
Александр Трикиша Медальный зачет Олимпийских игр в Пекине Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов "Отец радио", на идеях которого функционируют ТВ, мобилки, радиотелескопы – история дня за минуту Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
История нашей планеты
Невероятные кратеры Земли
Смотреть все
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Doodle Сегодня
15 февраля. Гульельмо Маркони. Ровно сто лет назад в этот день начались регулярные трансляции радиопередач из графства Эссекс (Англия), что стало возможным благодаря открытиям нобелианта из Италии...
История дня - за минуту
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Что думают пользователи
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

44005.18

Binance Coin (BNB)

436.25

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

130.19

Theta (THETA)

3.73

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять