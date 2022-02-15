Овцы получили бионические глаза из "Звездного пути": очередь за людьми

Имплантированные хирургическим путем за их сетчатку глаза не получили отторжения от родного организм животных.
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Теперь команда из Сиднейского университета и Университета Нового Южного Уэльса подала документы, чтобы начать испытания на людях, пишет Futurism.
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Эта операция – поразительный шаг к типу бионического зрения, которое мы видели в "Звездном пути".
Устройство, получившее название Phoenix 99, работает путем беспроводной передачи изображения с небольшой камеры, прикрепленной к паре солнцезащитных очков.
Оно отправляет электрические сигналы непосредственно на сетчатку глаза владельца. Затем эти сигналы обрабатываются оптическим нервом и отправляются в мозг.
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Эксперты считают, что бионические глаза, такие как Phoenix 99, могут стать обычным явлением в течение нескольких лет. К 2028 году отрасль может стоить более 400 миллионов долларов.
Есть несколько других компаний, работающих над подобными системами. Пока они все чрезвычайно дороги и стоят десятки, если не сотни тысяч долларов, но конкуренция это изменит.
Ранее мы писали:
- В США разработали первый прототип искусственной почки, которая может спасти миллионы людей.
- Ученые Нью-Йоркского университета провели успешный эксперимент с пересадки свиной почки человеку. В качестве подопытного выступила мертвая женщина.
- Испанские ученые разработали имплантат, напрямую стимулирующий зрительную кору головного мозга, что позволит видеть незрячим.