Прорив у трансплантації: серце свині вперше успішно пересадили людині

Це перша успішна трансплантація свинячого серця людині. Восьмигодинну операцію було проведено в Балтіморі в п'ятницю.
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За словами хірургів Медичного центру Університету Меріленда, пацієнт після неї почував себе добре, пише The New York Times.
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Незважаючи на те, що у 2021 році більш ніж 41 тисяча американців було пересаджено органи, відчувається гостра їх нестача, і тисячі людей помирають, не дочекавшись трансплантації.
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Тому вчені гарячково працювали над створенням свиней, чиї органи були відкинуті людським тілом.
Завдяки новим технологіям редагування генів хірурги у Нью-Йорку успішно пересадили нирку свині людині з мертвим мозком лише за кілька місяців до цієї операції.
Звичайно, до масової пересадки органів свиней далеко: Беннетт вирішив зробити ставку на експериментальне лікування, тому що не бачив іншого виходу.
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Серце, пересаджене Беннетту, було отримано від свині, наданої компанією Revivico із Блексбургу, штат Вірджинія. Тварина пройшла 10 генетичних модифікацій.
Зокрема, в геном свині-донора були вставлені шість генів людини, щоб зробити свинячі органи більш толерантними до імунної системи людей.
Раніше, нагадаємо, ми писали про те, що пацієнт вперше у світі отримав 3D-око.