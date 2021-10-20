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Хірурги вперше успішно пересадили нирку свині людині

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
20 жовтня, 15:29
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Вчені Нью-Йоркського університету провели успішний експеримент з пересадки свинячої нирки людині. В якості піддослідного виступила мертва жінка
Вчені пересадили нирку свині людині
Вчені пересадили нирку свині людині / Фото: Pixabay, REUTERS

Американські вчені зробили величезний крок у розвитку трансплантації органів. Вперше нирка свині була трансплантирована людині!

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Хірурги прикріпили нирку свині до пари великих кровоносних судин поза тілом померлого реципієнта і спостерігали за нею протягом двох днів. Нирка повністю виконувала свої функції – фільтрувала відходи і виробляла сечу, не викликаючи відторгнення.

В якості піддослідного виступило тіло померлої жінки, підключене до системи ШВЛ. Жінка хотіла пожертвувати свої органи, але вони не підходили для традиційного донорства.

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Вчені давно досліджують можливість використовувати свиней в якості донорів, щоб вирішити проблему з нестачею органів, але цукор в їх клітинах чужий людському організму, тому викликає відторгнення органів.

Нирка для цього експерименту була отримана від генетично зміненої тварини, вирощеної таким чином, щоб виключити цей цукор і уникнути атаки імунної системи.

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Спроби трансплантації від тварини до людини робили ще в XVII столітті, коли намагалися використовувати кров тварин для переливання. У XX столітті хірургам вдалося пересадити помираючому немовляті серце павіана, але з новим органом він прожив всього 21 день.

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Свині мають переваги перед мавпами. Вони виробляються для вживання в їжу, тому використання їх для органів викликає менше етичних проблем. У свиней велике потомство, короткий період вагітності та органи, які можна порівняти з людськими.

Клапани серця свині успішно використовуються на протязі десятиліть. Гепарин, що розріджує кров, отримують з кишечника свиней.

При опіках використовують трансплантати зі свинячої шкіри, а китайські хірурги використовують рогівку свиней для відновлення зору, пише the guardian.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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