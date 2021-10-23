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Щоб бачити, не потрібні очі: вчені створили революцію в медицині

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
23 жовтня, 07:35
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Вже є очні імплантати, що дозволяють сліпим бачити прості візерунки, але іспанські вчені пішли далі і вживили імплантат, який безпосередньо стимулює зорову кору головного мозку
Жінка змогла бачити вперше за 16 років. Фото: Asociación RUVID / Pixabay
Жінка змогла бачити вперше за 16 років. Фото: Asociación RUVID / Pixabay

У минулому році експериментальна система була успішно випробувана на приматах, а тепер прийшла черга людини. Раніше ми писали, що хірурги вперше успішно пересадили нирку свині людині.

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Команда з іспанського університету Мігеля Ернандеса протестувала пристрій на 57-річній жінці, яка була повністю сліпою більше 16 років.

Експериментальна система являє собою штучну сітківку, встановлену на звичайних окулярах, які носить пацієнт.

Пристрій виявляє світло з поля зору перед окулярами і перетворює його в електричні сигнали, які передаються на тривимірну матрицю з 96 мікроелектродів, імплантованих в мозок людини.

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Ширина імплантату становить всього 4 мм, а довжина кожного крихітного електрода – 1,5 мм.

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Вони проникають в мозок, щоб стимулювати і контролювати електричну активність нейронів зорової кори, розташованої в більшій корі головного мозку. Ця стимуляція дозволяє людині сприймати світлові візерунки, що передаються штучної сітківкою.

Після періоду навчання, в ході якого вона навчилася інтерпретувати зображення, створювані пристроєм, вона змогла ідентифікувати букви і силуети певних об'єктів.

Вчені будуть проводити подальші дослідження і проводять набір незрячих добровольців для експериментів, пише newatlas.com.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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