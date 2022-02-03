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Робот вперше провів складну операцію без допомоги людини

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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3 лютого, 20:13
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Робот вперше у світі успішно провів хірургічну операцію на свинях самостійно – без спрямовуючої руки людини
Робот вперше прооперував свиню без участі людини
Робот вперше прооперував свиню без участі людини / Фото: Johns Hopkins University

Американський робот-хірург при цьому показав значно кращі результати, ніж люди, що стало ще одним кроком до повністю автоматизованих операцій.

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Робот Smart Tissue на ім'я Star провів лапароскопічну операцію зі з'єднання двох кінців кишечника у чотирьох свиней, пише The Guardian.

Таким чином, робот досяг успіху в процедурі, яка вимагає високого рівня точності та повторюваних рухів.

З'єднання двох кінців кишечника – складна процедура у шлунково-кишковій хірургії, що вимагає від медика накладання швів з високою точністю та сталістю.

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Навіть легке тремтіння рук або неправильно накладений шов можуть призвести до ускладнень та навіть смерті.

Нового робота навчили коригувати хірургічний план в режимі реального часу, як це зробила би хірург-людина.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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