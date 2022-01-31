Нові українські полярники: хто увійшов до складу експедиції до Антарктиди

Визначено склад зимівного загону 27-ї Української антарктичної експедиції, який у березні вирушить на станцію Академік Вернадський.

Вчені назвали нових українських полярників / Фото: НАНЦ

Експедиція працюватиме там понад рік. У цій команді буде більше вчених, ніж зазвичай, – три жінки та один із наймолодших учасників за всі роки.

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Цього разу було вирішено посилити наукову частину команди, тому 27-а експедиція матиме 14 учасників, йдеться в повідомленні НАНЦ .

Це будуть дев'ятеро вчених, по три на кожен напрямок – геофізика, метеорологія, біологія, та традиційно – лікар, кухар, дизеліст, механік та сисадмін.

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Повний склад 27-ї УАЕ

геофізики:

Юрій Отруба (керівник експедиції), сьома зимівля

Андрій Сопін, третя зимівля

Олександр Богомаз, перша зимівля

метеорологи:

Сергій Умний, третя зимівля

Анжеліка Ганчук, перша зимівля

Оксана Іванига, перша зимівля

біологи:

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Сергій Глотов, перша зимівля

Марта Дзіндра, перша зимівля

Сергій Гоголь, перша зимівля

команда життєзабезпечення:

Лікар Василь Матковський, перша зимівля

кухар Олег Курус, друга зимівля

дизеліст Юрій Лишенко, четверта зимівля

системний механік Максим Білоус, друга зимівля

системний адміністратор Володимир Хомко, перша зимівля

Очолить експедицію один із найдосвідченіших українських полярників – геофізик Юрій Отруба. Він уже шість разів зимував Вернадською.

Серед 14 учасників 11 чоловіків та три жінки – два метеорологи та одна біолог. Максимум до цього – у 24-й УАЕ – працювали дві жінки – вчена та лікар.

Трохи докладніше про те, звідки кожен із учасником, і скільки йому років – в інфографіці нижче:

Середній вік членів експедиції – 36 років. Найстаршому виповнилося 50, а наймолодшому – 21.

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Зараз він є одним із наймолодших учасників усіх українських антарктичних експедицій (до цього був лише один полярник, який вирушив на станцію у 21 рік).

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