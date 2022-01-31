Нові українські полярники: хто увійшов до складу експедиції до Антарктиди

Експедиція працюватиме там понад рік. У цій команді буде більше вчених, ніж зазвичай, – три жінки та один із наймолодших учасників за всі роки.
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Цього разу було вирішено посилити наукову частину команди, тому 27-а експедиція матиме 14 учасників, йдеться в повідомленні НАНЦ .
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Це будуть дев'ятеро вчених, по три на кожен напрямок – геофізика, метеорологія, біологія, та традиційно – лікар, кухар, дизеліст, механік та сисадмін.
Повний склад 27-ї УАЕ
геофізики:
- Юрій Отруба (керівник експедиції), сьома зимівля
- Андрій Сопін, третя зимівля
- Олександр Богомаз, перша зимівля
метеорологи:
- Сергій Умний, третя зимівля
- Анжеліка Ганчук, перша зимівля
- Оксана Іванига, перша зимівля
біологи:
- Сергій Глотов, перша зимівля
- Марта Дзіндра, перша зимівля
- Сергій Гоголь, перша зимівля
команда життєзабезпечення:
- Лікар Василь Матковський, перша зимівля
- кухар Олег Курус, друга зимівля
- дизеліст Юрій Лишенко, четверта зимівля
- системний механік Максим Білоус, друга зимівля
- системний адміністратор Володимир Хомко, перша зимівля
Очолить експедицію один із найдосвідченіших українських полярників – геофізик Юрій Отруба. Він уже шість разів зимував Вернадською.
Серед 14 учасників 11 чоловіків та три жінки – два метеорологи та одна біолог. Максимум до цього – у 24-й УАЕ – працювали дві жінки – вчена та лікар.
Трохи докладніше про те, звідки кожен із учасником, і скільки йому років – в інфографіці нижче:
Середній вік членів експедиції – 36 років. Найстаршому виповнилося 50, а наймолодшому – 21.
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Зараз він є одним із наймолодших учасників усіх українських антарктичних експедицій (до цього був лише один полярник, який вирушив на станцію у 21 рік).
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