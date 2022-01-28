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Перший у світі портал в Антарктику встановили у Лондоні: як це працює

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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28 січня, 19:31
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На легендарній Трафальгарській площі в Лондоні з'явився високий "портал", який у режимі реального часу переносить Антарктику в серце міста
Вчені вимагають захистити Антарктику та врятувати пінгвінів
Вчені вимагають захистити Антарктику та врятувати пінгвінів / Фото: Greenpeace

Величезна конструкція висотою чотири метри і вагою майже чотири тонни транслює у прямому ефірі віддалені колонії пінгвінів на Антарктичному півострові.

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Портал розташований на постаменті та важить близько чотирьох тонн. Трансляція ведеться з корабля Greenpeace Arctic Sunrise, пише Greenpeace.

Минулого тижня міжнародна експедиція виявила нову колонію пінгвінів та вирішила показати їх британцям та гостям міста.

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Папуаські пінгвіни були знайдені на південь, ніж будь-коли, і це ознака кліматичної кризи, наголошують вчені.

Екологи спорудили портал, щоб перенести "віддалену та тендітну Антарктику прямо в серце галасливого міста", розташованого на відстані майже 13 тисяч кілометрів від півострова.

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Захисники природи сподіваються, що люди зможуть "на власні очі побачити кульгаючих пташенят пінгвінів" і зрозуміють, наскільки реальним та невідкладним є питання збереження океанів.

Антарктичний лід зникає з загрозливою швидкістю, наголосили в організації, додавши, що цей портал – нагадування про те, що ми можемо втратити.

Судячи з відео та фото зі столиці Великобританії, мешканців Лондона та туристів дуже зацікавив портал: вони активно заглядають у нього та роблять селфі на фоні.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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