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Криголам "Ноосфера" вирушив до Антарктиди: що він везе українським полярникам

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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28 січня, 16:48
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Флагман українського науково-дослідного флоту – криголам "Ноосфера" вирушить з Одеського порту до свого першого рейсу в Антарктику
На Антарктиду відправлять нову зміну вчених на науковому судні
На Антарктиду відправлять нову зміну вчених на науковому судні / Фото: Укрінформ

Кінцевою точкою маршруту буде станція Вернадського Академіка. Дорогою корабель вивчить океани, повідомив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

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Це наукове судно у 2021 році Україна купила у Великобританії за 5 млн доларів, а його перше плавання розпочалося у День відкриття Антарктиди, яке відбулося у 1820 році.

Ім'я "Ноосфера" корабель отримав уже в Україні у жовтні 2021 року, а спочатку називався James Clark Ross. Він був побудований на будівельній верфі Swan Hunter Shipbuilders у Великій Британії.

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Судно було спущено на воду у 1990 році. У англійського дітища – такі характеристики:

  • довжина – 99,4 м
  • ширина – 18,9 м
  • осаду – 6,4 м
  • тоннажність – 5732 тонни
  • максимальна швидкість – 16,9 км/год

Крім досліджень у Чорному морі, він також забезпечуватиме логістику української антарктичної станції Академік Вернадський.

Нова зміна, вакцинація та обкатка

Перший рейс "Ноосфери" буде тестовим, оскільки судно є технологічно складним, і його треба обкатати. У екіпаж увійдуть шестеро вчених з Одеси та ще 28 приєднаються до них у Чилі.

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Дорогою вчені проведуть невелику кількість досліджень, вивчаючи, як саме судно поводитиметься в різних кліматичних умовах.

Корабель везе на станцію Вернадського нову зміну, яка проведе там найближчий рік.

Фото ЦТС

Станція отримає 140 тонн пального, продукти, ліки, нове обладнання, включаючи снігоходи та човни, а також вакцини Pfizer – на станції поки що ніхто не вакцинований.

Що вивчать по дорозі

Співробітники Радіоастрономічного інституту НАН із Харкова також займуться вивченням хвиль та грозової активності.

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Вчені вивчать біологічна різноманітність та рівень забруднення Антарктики, зокрема забруднення металів на дні океану.

Дослідження проведуть поблизу Аргентинських островів, біля самої наукової станції, на Південно-Шотландському полігоні та Південно-Оркнейському полігоні.

Вчені зберуть дані про те, як змінилися океанографічні характеристики за минулі 30 років.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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