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Антарктида наша! Над льодовиковим материком знову розвиваються два прапора України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
15 жовтня, 22:47
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Українські полярники на антарктичній станції "Академік Вернадський" оновили історичний флагшток і урочисто підняли прапор України
Над станцією "Академік Вернадський" тепер майорять два прапори України
Над станцією "Академік Вернадський" тепер майорять два прапори України / Фото: Facebook

На станції "Академік Вернадський" є два флагштока – один встановлений поблизу головної будівлі, а інший – дальній – на скелі біля метеоплощадки.

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Саме на далекому флагштоку 6 лютого 1996 під час передачі станції був урочисто спущений британський прапор і піднято прапор України.

14 жовтня наші полярники завершили ремонт флагштока, а також поліпшили конструкцію для підйому прапора. У той же день команда 26-ої експедиції символічно підняла синьо-жовтий прапор, який тимчасово зняли на час реконструкції.

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"Ми відзначили свято урочистим підняттям прапора на оновлений флагшток поблизу метеоплощадки, де український прапор вперше був піднятий 25 років тому. Тепер над станцією знову майорять одночасно два прапора", – відзначили полярники в Facebook.

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Раніше ми писали, що Україна купила потужний криголам для полярників. Сьогодні він пришвартувався в Одесі. Судно вже до кінця цього року може відправитися в Антарктиду на допомогу українським вченим.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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