Новые украинские полярники: кто вошел в состав экспедиции в Антарктиду

Экспедиция будет работать там более года. В этой команде будет больше ученых, чем обычно, – три женщины и один из самых молодых участников за все годы.
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В этот раз было решено усилить научную часть команды, поэтому у 27-й экспедиции будет 14 участников, говорится в сообщении НАНЦ.
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Это будут девятеро ученых, по три на каждое направление – геофизика, метеорология, биология, и традиционно – врач, повар, дизелист, механик и сисадмин.
Полный состав 27-й УАЭ
геофизики:
- Юрий Отруба (руководитель экспедиции), седьмая зимовка
- Андрей Сопин, третья зимовка
- Александр Богомаз, первая зимовка
метеорологи:
- Сергей Умный, третья зимовка
- Анжелика Ганчук, первая зимовка
- Оксана Иванига, первая зимовка
биологи:
- Сергей Глотов, первая зимовка
- Марта Дзиндра, первая зимовка
- Сергей Гоголь, первая зимовка
команда жизнеобеспечения:
- Врач Василий Матковский, первая зимовка
- повар Олег Курус, вторая зимовка
- дизелист Юрий Лишенко, четвертая зимовка
- системный механик Максим Билоус, вторая зимовк
- системный администратор Владимир Хомко, первая зимовка
Возглавит экспедицию один из опытнейших украинских полярников – геофизик Юрий Отруба. Он уже шесть раз зимовал на Вернадском.
Среди 14 участников 11 мужчин и три женщины – два метеоролога и одна биолог. Максимум до этого – в 24-й УАЭ – работали две женщины – ученая и врач.
Чуть подробнее о том, откуда каждый из участником, и сколько ему лет – в инфографике ниже:
Средний возраст членов экспедиции – 36 лет. Самому старшему исполнилось 50, а самому молодому – 21.
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Сейчас он является одним из самых молодых участников всех украинских антарктических экспедиций (до этого был только один полярник, отправившийся на станцию в 21 год).
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