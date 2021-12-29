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Ноутбук Lenovo отримає планшет зі стилусом біля тачпаду: з'явилися фото

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
29 грудня, 06:44
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У мережі з'явилися рендери незвичайного ноутбука Lenovo з планшетом біля тачпада. Компанія випустить його у рамках лінійки ThinkBook Plus
Lenovo випустить ноутбук із вбудованим планшетом
Lenovo випустить ноутбук із вбудованим планшетом / Фото: evleaks

Раніше LG заявила про випуск ноутбука з двома додатковими сенсорними екранами, а тепер у соцмережах з'явилися фото схожої моделі від Lenovo

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Це 17-дюймовий ноутбук, головною родзинкою якого став додатковий екран у тачпада, пише інсайдер Еван Блас у себе в Twitter.

Він також показав нові рендери, виходячи з якого видно, що ноутбук допоможе дизайнерам.

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Так, до додаткового екрану додається стілус, що робить його схожим на графічний планшет.

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Другий дисплей можна використовувати по-різному:

  • для графічного редактора;
  • додаткового меню;
  • панелі інструментів;
  • окремих програм.

Судячи з рендерів пристрою, ноутбук, незважаючи на нововведення та екран у 17 дюймів, буде тонким і не громіздким.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, якими будуть і коли вийдуть нові MacBook та iMac .

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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