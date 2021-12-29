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Ноутбук Lenovo получит планшет со стилусом возле тачпада: появились фото

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
29 декабря, 06:44
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В сети появились рендеры необычного ноутбука от Lenovo с планшетом возле тачпада. Компания выпустит его в рамках линейки ThinkBook Plus
Lenovo выпустит ноутбук со встроенным планшетом
Lenovo выпустит ноутбук со встроенным планшетом / Фото: evleaks

Ранее LG заявила о выпуске ноутбука с двумя дополнительными сенсорными экранами, а теперь в соцсетях появились фото похожей модели от Lenovo.

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Это 17-дюймовый ноутбук, главной изюминкой которого стал дополнительный экран у тачпада, пишет инсайдер Эван Бласс у себя в Twitter.

Он также показал новые рендеры устройства, исходя из которого видно, что ноутбук поможет дизайнерам.

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Так, к дополнительному экрану прилагается стилус, что делает его похожим на графический планшет.

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Второй дисплей можно будет использовать по-разному:

  • для графического редактора;
  • дополнительного меню;
  • панели инструментов;
  • отдельных программ.

Судя по рендерам устройства, ноутбук, несмотря на нововведения и экран в 17 дюймов, будет тонким и не громоздким.

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Напомним, ранее мы писали о том, какими будут и когда выйдут новые MacBook и iMac.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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