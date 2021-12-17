Шнур-кілер для активістів заблокує ноутбук при спробі його схопити

Інженери розробили спеціальний USB-кабель, який діє як вимикач, блокуючи комп'ютер і роблячи всі дані недоступними за кілька секунд

Для журналістів та активістів створили спеціальний шнур-кілер даних / Фото: Pixabay

Кабель допоможе у захисті своїх даних журналістам, активістам та правозахисникам, вважають розробники: BusKill заблокує комп'ютер, якщо його схоплять і розірвуть магнітні роз'єми.

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Кабель доступний для покупки за ціною від 59 доларів і має супутню програму, яка працює в macOS, Windows і Linux, пише TechCrunch.

Людина, яка використовує кабель, зможе легко включати та вимикати кабель одним натисканням кнопки. BusKill призначено для блокування комп'ютера, коли він фізично не з вами.

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Планує також додати тригери, які вимикають комп'ютер під час розриву магнітного кабелю.

Шнур заблокує дані ноутбука при спробі його висмикнути

BusKill може захистити комп'ютери мандрівників у відпустці та інших користувачів з високим рівнем ризику, таких як криптотрейдери, вважають інженери.

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Користувачі Linux можуть додатково настроїти команду самознищення: вона зашифрує криптографічні ключі, зробивши дані недоступними за лічені секунди.

Шнур допоможе захистити журналістів та мандрівників

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