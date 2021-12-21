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Чіпи двох поколінь: якими будуть і коли вийдуть нові MacBook та iMac

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
21 грудня, 15:15
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У мережі з'явилися подробиці про процесори, які Apple використовує у майбутніх MacBook та iMac, і про те, коли з'являться чіпи наступного покоління
Apple запустить нові чіпи вже у 2022 році
Apple запустить нові чіпи вже у 2022 році

Наступний процесор сімейства Apple Silicon M2 буде випущений у другій половині 2022 року, в цей же період з'являться перші комп'ютери з ним.

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Процесор матиме дві модифікації, крім базової – M2 Pro та M2 Max. Їх впровадять у нові MacBook Pro, iMac, MacBook Air у новому дизайні та Mac mini. Commercial Times .

Чіп M2 водночас дебютує у другій половині 2022 року , а дорожчі його варіанти – M2 Pro та M2 Max – з'являться у першій половині 2023 року.

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Тайванське видання уточнює, що Apple збирається використовувати покоління M2 протягом 18 місяців після випуску , а потім замінить його на M3 – чипом вже третього покоління.

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Чіпи М2 вироблятимуть із використанням 4-нанометрового технологічного процесу TSMC, чіп М3 – з використанням 3-нанометрового процесу.

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Найменший розмір елемента зазвичай дає кращу продуктивність із більш високою ефективністю. Для порівняння, у нинішній лінійці M1 використовується 5-нанометровий процес.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple не поверне співробітників на роботу до офісу, але виплатить їм 1000 доларів.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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