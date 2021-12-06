Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін 😷 Штам Омікрон 🔔 Загроза війни з Росією 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Техно

Apple випустить п'ять нових макбуків у 2022

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
6 грудня, 11:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Компанія Apple запланувала оновити всю лінійку своїх комп'ютерів Mac, випустивши п'ять нових моделей за наступний рік
Apple оновить п'ять комп'ютерів протягом року
Apple оновить п'ять комп'ютерів протягом року / Фото: Pixabay

Серед іншого, техногігант пообіцяв значно модернізувати MacBook Air разом з його чипом.

Читайте також: iPhone більше не в моді: попит на Apple впав перед Новим роком

Реклама

Крім того, список новинок включатиме нову версію MacBook Pro початкового рівня, пише macromus.

За інформацією оглядача Марка Гурмана з Bloomberg, всього Apple випустить п'ять нових комп'ютерів Mac у 2022 році, у тому числі:

  • IMac із кремнієвим покриттям Apple, що розташується вище 24-дюймового iMac‌ у лінійці;
  • MacBook Air з чіпом "M2" та новим дизайном;
  • Оновлений Mac mini;
  • Нова версія MacBook Pro;
  • Новий Mac Pro із кремнієм Apple.

Читайте також: Apple планує випускати власні 5G модеми з 2023 року

Реклама

Раніше вже з'являлася інформація, що новий MacBook Pro початкового рівня міститиме той самий чіп "M2", що і "MacBook Air" , з тією ж кількістю ядер ЦП, як і чіп M1.

Крім того, йому обіцяють до 10 графічних ядер та покращену продуктивність. Очікується, що модель займе золоту середину між новим MacBook Air і MacBook Pro високого класу.

Реклама

Читайте також: Apple зупинила продажі в Туреччині через кризу та інфляцію

Оглядач також очікує побачити iPhone SE з 5G, нові навушники AirPods Pro та презентацію першої гарнітури Apple з доповненою та віртуальною реальністю у 2022 році.

Нагадаємо, раніше ми писали, що компанія Apple зареєструвала пристрій для корекції зору .

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти