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iMac Pro з екраном 27 дюймів від Apple: стало відомо, коли вийде

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
14 грудня, 11:00
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Компанія Apple планує випустити оновлений iMac Pro навесні 2022 року, судячи з останнього звіту від Display Supply Chain
Новий iMac вийде вже навесні
Новий iMac вийде вже навесні

iPad і MacBook з панелями OLED з'являться не раніше 2023-2024 року, але нового iMac Pro з екраном MiniLED в 27 дюймів презентують вже через кілька місяців.

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Останній звіт, що надійшов від Display Supply Chain, показує, що пристрій буде випущено навесні 2022 року, пише gizmochina.

У 2021 році Apple випустила 24-дюймовий iMac на базі чіпсета Apple Silicon M1. Експерти профільних ЗМІ припускали, що далі компанія зосередиться на iMac із 24-дюймовим процесором M1.

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Тим не менш, поки що все говорить про те, що ми побачимо 27 дюймів навесні. Новий комп'ютер буде обладнано екраном MiniLED.

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Він підтримуватиме змінну частоту оновлення 120 Гц та об'єднувальні плати Oxide. Це також означатиме введення в лінійку iMac технології дисплеїв Pro Motion.

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У початковій конфігурації передбачається 16 ГБ оперативної пам'яті і 512 ГБ SSD-накопичувача. Крім того, користувачі зможуть вибирати між наборами мікросхем M1 Pro та M1 Max.

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Нагадаємо, раніше ми писали, яким буде планшет Galaxy Tab A8 2021 .

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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