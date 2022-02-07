Не дивіться нагору: вчені порівняли атаку Марса та Землі астероїдами

Нове дослідження Університету Кертіна підрахувало всі ударні кратери, щоби передбачити майбутні зіткнення з астероїдами.
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Поверхня Марса має безліч кратерів через постійні зіткнення з астероїдами протягом усієї його історії, пише The Science Times.
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Довгостроковий потік астероїдів, як з'ясували вчені, у минулому був постійним протягом понад 600 млн років. Вченим ще належить з'ясувати, як часто космічні камені падали на Червону планету.
Враховуючи що Марс знаходиться так близько до пояса астероїдів, не дивно, що його постійно бомбардують космічним камінням.
Крім того, вчені реконструювали процес утворення тектонічних плит на Землі, щоб побачити ударні кратери, які могли спричинити її освіту.
Дослідження показало, що астероїди розміром від 5 метрів до 1 кілометра могли зіткнутися з Марсом, тоді як кратери Землі утворилися переважно через тектонічний рух.
Раніше ми писали:
- Вчені розповіли, якої маси має бути об'єкт, щоб зрушити з місця Місяць і змусити її впасти на Землю.
- Між Землею та Місяцем будують форпости: вони можуть знадобитися як пункт перевалки.
- NASA відклало щонайменше до весни генеральну репетицію місії Artemis I, яка підготує ґрунт до висадки людей на Місяць.
- Також повідомлялося, що Китай та Росія об'єдналися проти NASA, щоб побудувати свою базу на Місяці.