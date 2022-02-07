Не дивіться нагору: вчені порівняли атаку Марса та Землі астероїдами

Марс часто зазнає ударів астероїдів, які утворили ударні кратери на його поверхні за останні 600 млн років, з'ясували вчені

Вчені досліджують, як часто на Марс та Землю падали астероїди

Нове дослідження Університету Кертіна підрахувало всі ударні кратери, щоби передбачити майбутні зіткнення з астероїдами.

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Поверхня Марса має безліч кратерів через постійні зіткнення з астероїдами протягом усієї його історії, пише The Science Times.

Довгостроковий потік астероїдів, як з'ясували вчені, у минулому був постійним протягом понад 600 млн років. Вченим ще належить з'ясувати, як часто космічні камені падали на Червону планету.

Враховуючи що Марс знаходиться так близько до пояса астероїдів, не дивно, що його постійно бомбардують космічним камінням.

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Крім того, вчені реконструювали процес утворення тектонічних плит на Землі, щоб побачити ударні кратери, які могли спричинити її освіту.

Дослідження показало, що астероїди розміром від 5 метрів до 1 кілометра могли зіткнутися з Марсом, тоді як кратери Землі утворилися переважно через тектонічний рух.

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