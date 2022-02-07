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Чи може Місяць врізатися в Землю через ракету Маска

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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7 лютого, 16:30
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Вчені розповіли, якої маси має бути об'єкт, щоб зрушити з місця Місяць і змусити його впасти на Землю
Вчені розповіли, що може зрушити Місяць із орбіти
Вчені розповіли, що може зрушити Місяць із орбіти

Чи може зіткнення з чималим каменем перетворити Місяць на снаряд, який може врізатися на Землю?

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Місяць великий, тому це має бути величезний об'єкт, який має зіткнутися з ним на високій швидкості, пише Live Science.

Заблуканий космічний камінь буде притягуватися швидше до Землі, а не до Місяця, як до більш масивної мети з сильнішою гравітацією.

Розмір також має значення: щоб астероїд вважався загрозою для Землі, його діаметр має бути не менше 140 метрів.

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А щоб зіткнення з астероїдом вплинуло на орбіту Місяця, він повинен бути не менше самого Місяця. Поки що жоден із відомих астероїдів у Сонячній системі не наближається до її розміру.

Це може виключити можливість витіснення Місяця астероїдом із Сонячної системи, але земні рукотворні ракети могли б нашкодити супутнику. Щоправда, вони мають бути гігантами.

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Ми вже писали, що частина ракети-носія SpaceX Falcon 9, запущена у 2015 році, вріжеться в Місяць у березні 2022 року.

Сегмент ракети важить лише 4,4 тонни, що, очевидно, дуже мало для зсунення Місяця. Внаслідок удару повинен утворитися кратер розміром близько 20 метрів у діаметрі.

Раніше ми писали:

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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