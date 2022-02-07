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Між Землею та Місяцем будують форпости: навіщо вони потрібні

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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7 лютого, 06:25
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Колишній адміністратор NASA Стів Юрчик запустив стартап Quantum Space, який збудує роботизовані форпости у космосі
Між Землею та Місяцем будують форпост
Між Землею та Місяцем будують форпост

Стартап розробить спеціальні платформи, які використовуватимуть роботизовані транспортні засоби у космічному просторі.

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Компанія вже запустила роботу над платформою космічного корабля, який працюватиме на точці Лагранжа L-1 між Землею та Місяцем, пише Space News.

Точка Лагранжа L1 розташована на відстані приблизно 60 тисяч кілометрів від Місяця. На платформі можна розміщуватиме корисні вантажі, кажуть розробники.

Платформа буде призначена для технічного обслуговування, а друга частина проєкту – космічний корабель – доставлятиме вантажі та встановлюватиме їх там без допомоги людей.

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Почтачати планують прилади для зв'язку, навігації, дистанційного зондування, датчики космічної погоди.

Перша робоча платформа буде введена в експлуатацію у 2025 або 2026 році, але у 2024 також запустять тестовий варіант.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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