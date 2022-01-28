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Китай та Росія об'єдналися проти NASA: будують свою базу на Місяці

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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28 січня, 06:51
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Китай разом з Росією зібрався створити станцію на Місяці до 2035 року, яка конкуруватиме з "Місячною брамою" NASA
Росія та Китай об'єдналися проти NASA
Росія та Китай об'єдналися проти NASA

Якщо Lunar Gateway від NASA обертатиметься лише навколо Місяця, то ILRS матиме як орбітальний апарат, так і базу на поверхні, а також кілька місяцеходів.

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Росія та Китай мають намір завершити будівництво базової інфраструктури для ILRS до 2035 року, заявили у Пекіні, пише Daily Mail.

Москва та Пекін проектують місячну базу з системами енергопостачання, зв'язку та життєзабезпечення.

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Її зберуть з використанням технології 3D-друку, а поки що CNSA будує навколоземну станцію, де астронавти проводять наукові експерименти, схожі з експериментами на МКС.

Китай уже створив симулятор, або штучний Місяць, щоб досліджувати вплив низької гравітації на техніку та людей.

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Цікаво, що Росія раніше висловлювала зацікавленість в участі та у програмі американців "Місячна брама", але у 2021 році Роскосмос відмовився від цієї ідеї.

Китай водночас запевнив, що до їхнього спільного з Москвою проєкту можуть доєднатися інші країни. Пекін хоче висадити перших астронавтів на Місяць у 2030 році.

Раніше ми писали, що NASA працює над проєктом першої місячної космічної станції під кодовою назвою Lunar Gateway, що має стати "брамою в космос".

Ця станція будується в рамках майбутньої колонізації Марсу, в котрій бере участь і SpaceX Ілона Маска.

Мільярдер хоче створити повноцінне місто на Червоній планеті, а Місяць стане пересадним пунктом та лабораторією, яка допоможе колонізації інших планет.

Раніше ми писали:

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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