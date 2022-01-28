Китай та Росія об'єдналися проти NASA: будують свою базу на Місяці

Китай разом з Росією зібрався створити станцію на Місяці до 2035 року, яка конкуруватиме з "Місячною брамою" NASA

Росія та Китай об'єдналися проти NASA

Якщо Lunar Gateway від NASA обертатиметься лише навколо Місяця, то ILRS матиме як орбітальний апарат, так і базу на поверхні, а також кілька місяцеходів.

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Росія та Китай мають намір завершити будівництво базової інфраструктури для ILRS до 2035 року, заявили у Пекіні, пише Daily Mail.

Москва та Пекін проектують місячну базу з системами енергопостачання, зв'язку та життєзабезпечення.

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Її зберуть з використанням технології 3D-друку, а поки що CNSA будує навколоземну станцію, де астронавти проводять наукові експерименти, схожі з експериментами на МКС.

Китай уже створив симулятор, або штучний Місяць, щоб досліджувати вплив низької гравітації на техніку та людей.

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Цікаво, що Росія раніше висловлювала зацікавленість в участі та у програмі американців "Місячна брама", але у 2021 році Роскосмос відмовився від цієї ідеї.

Китай водночас запевнив, що до їхнього спільного з Москвою проєкту можуть доєднатися інші країни. Пекін хоче висадити перших астронавтів на Місяць у 2030 році.

Раніше ми писали, що NASA працює над проєктом першої місячної космічної станції під кодовою назвою Lunar Gateway, що має стати "брамою в космос".

Ця станція будується в рамках майбутньої колонізації Марсу, в котрій бере участь і SpaceX Ілона Маска.

Мільярдер хоче створити повноцінне місто на Червоній планеті, а Місяць стане пересадним пунктом та лабораторією, яка допоможе колонізації інших планет.

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