Перша жінка на Місяці: NASA відклало випробування ракети та корабля

NASA відклало як мінімум до весни запуск|генеральну репетицію місії Artemis I, яка підготує ґрунт до висадки людей на Місяць

Люди висадяться на Місяць вже 2025 року, якщо все піде за планом / Фото: NASA

Йдеться про випробування запуску космічного дуету ракети Space Launch System та космічного корабля Orion.

Читайте також: Ракета Ілона Маска вріжеться в Місяць: чи понесе за це покарання мільярдер

Реклама

Їх відправлять на стартовий майданчик 39B у Космічному центрі Кеннеді у Флориді для випробувань не раніше березня 2022 року, пише NASA.

Інженери змусять виконати операції із завантаження палива у паливні баки та проведуть повний зворотний відлік запуску. Затримка тесту може бути пов'язана з заміною одного із двигунів.

Реклама

Після успішної репетиції NASA поверне стек назад до VAB для остаточної перевірки та встановить цільову дату запуску ракети та корабля на Місяць.

За допомогою місій Artemis агентство висадить першу жінку та першу кольорову людину на поверхню супутника Землі, проклавши шлях до довгострокової присутності американців на Місяці.

Реклама

Після випробування місія відправить чотирьох астронавтів зробити облетить навколо Місяця, а третя місія висадить екіпаж на південному полюсі Місяця Польоти мають відбутися у 2024 та 2025 роках.

Раніше ми писали: