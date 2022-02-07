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СЕГОДНЯ Техно

Не смотрите вверх: ученые сравнили атаку Марса и Земли астероидами

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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7 февраля, 21:56
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Марс часто подвергается ударам астероидов, которые образовали ударные кратеры на его поверхности за последние 600 млн лет, выяснили ученые
Ученые исследуют, как часто на Марс и Землю падали астероиды
Ученые исследуют, как часто на Марс и Землю падали астероиды

Новое исследование Университета Кертина подсчитало все ударные кратеры, чтобы предсказать будущие столкновения с астероидами.

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Поверхность Марса имеет множество кратеров из-за постоянных столкновений с астероидами на протяжении всей его истории, пишет The Science Times.

Долгосрочный поток астероидов, как выяснили ученые, в прошлом был постоянен в течение более 600 млн лет. Ученым еще предстоит выяснить, как часто космические камни падали на Красную планету.

Учитывая, что Марс находится так близко к поясу астероидов, неудивительно, что его постоянно бомбардируют космическими камнями.

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Кроме того, ученые реконструировали процесс образования тектонических плит на Земле, чтобы увидеть ударные кратеры, которые могли вызвать ее образование.

Исследование показало, что астероиды размером от 5 метров до 1 километра могли столкнуться с Марсом, в то время как кратеры Земли образовались в основном из-за тектонического движения.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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