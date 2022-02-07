Может ли Луна врезаться в Землю из-за ракеты Маска

Ученые рассказали, какой массы должен быть объект, чтобы сдвинуть с места Луну и заставить ее рухнуть на Землю

Ученые рассказали, что может сдвинуть Луну с орбиты

Может ли столкновение с достаточно большим камнем превратить Луну в снаряд, который может врезаться в Землю?

Читайте также: Поверхность Марса живая: ученые сделали неожиданное открытие

Реклама

Луна большая, поэтому это должен быть огромный объект, который должен столкнуться с ней на высокой скорости, пишет Live Science.

Заблудший космический камень будет притягиваться скорее к Земле, а не к Луне, как к более массивной цели с более сильной гравитацией.

Размер также имеет значение: чтобы астероид считался угрозой для Земли, его диаметр должен быть не менее 140 метров.

Реклама

А чтобы столкновение с астероидом повлияло на орбиту Луны, он должен быть не меньше самой Луны. Пока ни один из известных астероидов в Солнечной системе не приближается к ее размеру.

Это может исключить возможность вытеснения Луны астероидом из Солнечной системы, но земные рукотворные ракеты могли бы навредить спутнику. Правда, они должны быть гигантами.

Читайте также: Что за таинственный объект появился в космосе и напугал астрономов

Реклама

Мы уже писали, что часть ракеты-носителя SpaceX Falcon 9, запущенная в 2015 году, врежется в Луну в марте 2022 года.

Сегмент ракеты весит всего 4,4 тонны, что, очевидно, очень мало для смещения Луны. В результате удара должен образоваться кратер размером около 20 метров в диаметре.

Ранее мы писали: