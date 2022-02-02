Ракета Ілона Маска вріжеться в Місяць: чи понесе за це покарання мільярдер

Ракета Falcon 9 з 2015 року літає у космосі по хаотичній орбіті, а 4 березня має врізатись у Місяць. Проте юристи стверджують, що Ілон Маск за це навряд чи відповість

Ракета Ілона маска вріжеться в Місяць 4 березня / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Один із керівників супутникової практики в юридичній фірмі заявив, що Ілон Маск може не нести юридичної відповідальності за попадання космічного сміття на Місяць.

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Це пов'язано з тим, що, хоча деякі міжнародні договори та правила стосуються відповідальності за шкоду, заподіяну космічними кораблями, будь-який судовий позов має ґрунтуватися на реальній шкоді. А Місяць нікому не належить.

На Місяць впаде ракета SpaceX / Фото: Flickr

Тим не менш, юридична відповідальність може наступити у разі зіткнення ракети SpaceX з китайським місяцеходом.

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У такій ситуації набудуть чинності дві міжнародні угоди. Йдеться про Договор з космосу 1967 року та Конвенцію про міжнародну відповідальність за збитки, заподіяні космічними об'єктами 1972 року, пише sciencetimes.com.

Ілон Маск не відповість за падіння ракети на Місяць

Нагадаємо, ракета SpaceX Falcon 9 у 2015 році вивела в космос апарат Deep Space Climate Observatory, а потім друга ступінь залишився літати без керування, тому що у неї було недостатньо палива, щоб повернутися в атмосферу.

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Falcon 9, найімовірніше впаде на зворотний бік Місяця ближче до екватора супутника екватора. Ступінь вріжеться в поверхню зі швидкістю приблизно 2,58 км/с.

Раніше ми писали, що Китай і Росія об'єдналися проти NASA, щоб побудувати свою базу на Місяці. Країни зібралися створити станцію на Місяці до 2035 року, яка конкуруватиме з "Місячною брамою" NASA.