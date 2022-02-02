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Ракета Ілона Маска вріжеться в Місяць: чи понесе за це покарання мільярдер

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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2 лютого, 11:59
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Ракета Falcon 9 з 2015 року літає у космосі по хаотичній орбіті, а 4 березня має врізатись у Місяць. Проте юристи стверджують, що Ілон Маск за це навряд чи відповість
Ракета Ілона маска вріжеться в Місяць 4 березня
Ракета Ілона маска вріжеться в Місяць 4 березня / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Один із керівників супутникової практики в юридичній фірмі заявив, що Ілон Маск може не нести юридичної відповідальності за попадання космічного сміття на Місяць.

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Це пов'язано з тим, що, хоча деякі міжнародні договори та правила стосуються відповідальності за шкоду, заподіяну космічними кораблями, будь-який судовий позов має ґрунтуватися на реальній шкоді. А Місяць нікому не належить.

На Місяць впаде ракета SpaceX
На Місяць впаде ракета SpaceX / Фото: Flickr

Тим не менш, юридична відповідальність може наступити у разі зіткнення ракети SpaceX з китайським місяцеходом.

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У такій ситуації набудуть чинності дві міжнародні угоди. Йдеться про Договор з космосу 1967 року та Конвенцію про міжнародну відповідальність за збитки, заподіяні космічними об'єктами 1972 року, пише sciencetimes.com.

Ілон Маск не відповість за падіння ракети на Місяць
Ілон Маск не відповість за падіння ракети на Місяць

Нагадаємо, ракета SpaceX Falcon 9 у 2015 році вивела в космос апарат Deep Space Climate Observatory, а потім друга ступінь залишився літати без керування, тому що у неї було недостатньо палива, щоб повернутися в атмосферу.

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Falcon 9, найімовірніше впаде на зворотний бік Місяця ближче до екватора супутника екватора. Ступінь вріжеться в поверхню зі швидкістю приблизно 2,58 км/с.

Раніше ми писали, що Китай і Росія об'єдналися проти NASA, щоб побудувати свою базу на Місяці. Країни зібралися створити станцію на Місяці до 2035 року, яка конкуруватиме з "Місячною брамою" NASA.

Олександр Трикіша
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