Льодовики Гренландії роз'їдає зсередини: чим це обернеться для планети

Якщо весь крижаний щит Гренландії розтане, то глобальний рівень моря підніметься приблизно на 7,4 метра.
Читайте також: Попіл від виверження вулкана Тонга досяг рекордної висоти: чи загрожує Землі льодовиковий період
Дані зібрані місією OMG показують, що льодовики наражаються на більший ризик, ніж будь-хто знав, і тануть у 2-4 рази швидше, ніж вважалося раніше, пише Scitech Daily.
Далі по темі
Льодовик роз'їдає зсередини
У процесі дослідження літаки місії налітали над Гренландією кілометраж, який би дозволив облетіти земну кулю понад 13 разів.
Спостереження з космосу не дозволяли зрозуміти, наскільки швидко тане лід – верхні шари тануть відносне повільно, але глибше океан стає теплішим і солонішим.
Останнє дослідження показало, що у глибині льодовик роз'їдається теплішою водою, втрачаючи лід у чотири-п'ять разів швидше, ніж на поверхні.
Виявилося, що приблизно третина льодовиків Гренландії поступово спускається в теплу воду – на них припадає половина втрати льоду материком.
Чому це не жарти
Підняття рівня океану на 7,4 метра – це не просто факт, а й провісник всесвітньої катастрофи.
Вчені навіть склали карту, що відзначає (червоним), які зони будуть затоплені при піднятті рівня моря на 6 метрів.
Наразі кожна десята людина на планеті живе у регіоні, розташованому на висоті менше 10 метрів над рівнем моря.
Підвищення рівня світового океану навіть на 1 метр може обернутися серйозними повенями та цунамі, які зітруть з лиця Землі острівні держави та прибережні міста.
Наприклад, Лондон знаходиться на висоті 11 метрів на рівні моря, тоді як Санкт-Петербург – лише на рівні 1 метра. Отже, він піде під воду ще на самому початку.
Читайте також: Аномальна спека: російська Арктика побила рекорд температурою 38 градусів
Під загрозою затоплення – такі країни, як Бангладеш та Нідерланди. Підняття рівня на 20 см позбавить даху 740 тисяч людей у Нігерії, а Тувалу просто піде під воду, пише Wikipedia.
Щодо України, нам серйозні затоплення у найближчі 100 років не загрожують. Середня висота рівнинної частини – 175 метрів над рівнем моря, Київ знаходиться на рівні 179 метрів.
Найнижче з обласних центрів розташувався Херсон – 50 метрів, вище – Івано-Франківськ (343 метри).
Втім, можуть постраждати або навіть зникнути теперішні пляжі Азовського моря. Найнижча ділянка суші в Криму знаходиться на 0,41 метра нижче за рівень моря.
Раніше ми писали:
- Біологи заявили, що на Землі почалося шосте масове вимирання, викликане діяльністю людини.
- Крім того, "Годинник Судного дня" 20 січня 2022 року зупинили за 100 секунд до кінця світу – зокрема, і через зміни клімату.
- Також повідомлялося, що на півночі Гренландії зафіксували аномально високу температуру повітря.