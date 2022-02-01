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СЬОГОДНІ Техно

Льодовики Гренландії роз'їдає зсередини: чим це обернеться для планети

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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1 лютого, 13:21
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Місія NASA ретельно вивчила берегову лінію Гренландії і з'ясувала, що льодовики тануть у шість чи сім разів швидше, ніж лише 25 років тому
/ Фото: NASA

Якщо весь крижаний щит Гренландії розтане, то глобальний рівень моря підніметься приблизно на 7,4 метра.

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Дані зібрані місією OMG показують, що льодовики наражаються на більший ризик, ніж будь-хто знав, і тануть у 2-4 рази швидше, ніж вважалося раніше, пише Scitech Daily.

Льодовик роз'їдає зсередини

У процесі дослідження літаки місії налітали над Гренландією кілометраж, який би дозволив облетіти земну кулю понад 13 разів.

Спостереження з космосу не дозволяли зрозуміти, наскільки швидко тане лід – верхні шари тануть відносне повільно, але глибше океан стає теплішим і солонішим.

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Останнє дослідження показало, що у глибині льодовик роз'їдається теплішою водою, втрачаючи лід у чотири-п'ять разів швидше, ніж на поверхні.

Виявилося, що приблизно третина льодовиків Гренландії поступово спускається в теплу воду – на них припадає половина втрати льоду материком.

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Чому це не жарти

Підняття рівня океану на 7,4 метра – це не просто факт, а й провісник всесвітньої катастрофи.

Вчені навіть склали карту, що відзначає (червоним), які зони будуть затоплені при піднятті рівня моря на 6 метрів.

Фото Wikipedia

Наразі кожна десята людина на планеті живе у регіоні, розташованому на висоті менше 10 метрів над рівнем моря.

Підвищення рівня світового океану навіть на 1 метр може обернутися серйозними повенями та цунамі, які зітруть з лиця Землі острівні держави та прибережні міста.

Місія NASA з'ясувала, що острівним державам переїзд загрожує раніше, ніж очікувалося

Наприклад, Лондон знаходиться на висоті 11 метрів на рівні моря, тоді як Санкт-Петербург – лише на рівні 1 метра. Отже, він піде під воду ще на самому початку.

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Під загрозою затоплення – такі країни, як Бангладеш та Нідерланди. Підняття рівня на 20 см позбавить даху 740 тисяч людей у Нігерії, а Тувалу просто піде під воду, пише Wikipedia.

Щодо України, нам серйозні затоплення у найближчі 100 років не загрожують. Середня висота рівнинної частини – 175 метрів над рівнем моря, Київ знаходиться на рівні 179 метрів.

Найнижче з обласних центрів розташувався Херсон – 50 метрів, вище – Івано-Франківськ (343 метри).

Втім, можуть постраждати або навіть зникнути теперішні пляжі Азовського моря. Найнижча ділянка суші в Криму знаходиться на 0,41 метра нижче за рівень моря.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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