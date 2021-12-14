Аномальна спека: російська Арктика побила рекорд температурою 38 градусів

Всесвітня метеорологічна організація, структура ООН, підтвердила температурний рекорд в Арктиці в 38 градусів Цельсія

В Сибирь в 2020 пришла аномальная жара / Фото: Pixabay

Температура на цій позначці була зафіксована 20 червня 2020 року у Східному Сибіру – в російському місті Верхоянську за 115 кілометрів на північ від полярного кола.

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В ООН підтвердили, що аномально спекотна погода, яка спричинила пожежі в лісах та тундрі Якутії, стала рекордною в історії регіону, пише Twitter ВМО ООН.

Останні дані про температури дають підстави бити на сполох через тривожні зміни клімату, каже генеральний секретар організації Петтері Таалас.

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Середні температури в арктичній частині Сибіру були на 10 градусів вище за норму значну частину позаминулого літа.

Окрім руйнівних пожеж, це призвело до значних втрат морського льоду та зробило 2020 рік одним із трьох найспекотніших в історії.

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У Москві тим часом заявляють, що такі причини, як кліматичні зміни, не можуть обмежувати країни в їхньому розвитку.

Нагадаємо, як ми вже писали раніше, льодовик розміром із Британію відколюється від Антарктиди.