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Теплий рекорд полярної ночі: у Гренландії зафіксували аномалію

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
22 грудня, 20:01
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Поки Україну охоплюють морози, на півночі Гренландії спостерігається аномально висока температура повітря
У Гренландії у полярну ніч температура б'є теплові рекорди
У Гренландії у полярну ніч температура б'є теплові рекорди / Фото: Pixabay

Температура +8,3 – справжня аномалія для зимового періоду на цьому материку, відзначають метеорологи.

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Рекорд було встановлено в одному з найпівнічніших міст планети Земля – Канаці, повідомив Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Температура досягла свого історичного максимуму вдень, 21 грудня. Для таких високих широт з огляду на зиму і те, що в Гренландії зараз панує полярна ніч – це дуже незвичайно.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ібіца та Майорка можуть зникнути з карти Землі.

Крім того, у низці регіонів планети люди незабаром не зможуть працювати вдень на вулиці через спеку.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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