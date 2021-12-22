Теплий рекорд полярної ночі: у Гренландії зафіксували аномалію

Поки Україну охоплюють морози, на півночі Гренландії спостерігається аномально висока температура повітря

У Гренландії у полярну ніч температура б'є теплові рекорди / Фото: Pixabay

Температура +8,3 – справжня аномалія для зимового періоду на цьому материку, відзначають метеорологи.

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Рекорд було встановлено в одному з найпівнічніших міст планети Земля – Канаці, повідомив Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Температура досягла свого історичного максимуму вдень, 21 грудня. Для таких високих широт з огляду на зиму і те, що в Гренландії зараз панує полярна ніч – це дуже незвичайно.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ібіца та Майорка можуть зникнути з карти Землі.

Крім того, у низці регіонів планети люди незабаром не зможуть працювати вдень на вулиці через спеку.