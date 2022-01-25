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Попіл від виверження вулкана Тонга досяг рекордної висоти: чи загрожує Землі льодовиковий період

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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25 січня, 15:00
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Виверження вулкана біля острівної держави Тонга стало найпотужнішим виверженням на нашій планеті за останні 30 років. Хмара попелу поширилася на висоту 39 км над поверхнею Землі
Попіл після виверження вулкана піднявся на рекордну висоту
Попіл після виверження вулкана піднявся на рекордну висоту / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Вулканічний попіл був виявлений так високо в атмосфері Землі вперше. Чим це може загрожувати нашій планеті?

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Як відомо, після падіння астероїда 65 мільйонів років тому у повітря піднялися тонни пилу, попелу та породи, що затьмарили небо на кілька років, внаслідок чого настало глобальне похолодання.

Виверження вулкана біля Тонга. Фото: reuters

Результатом зміни клімату стало знищення близько 75% усіх земних видів, зокрема і динозаврів. До речі, на Землі вже розпочалося шосте масове вимирання.

Що чекає на людство

Втім, експерти заспокоюють: попіл від виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай не призведе до таких наслідків.

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Незважаючи на апокаліптичні масштаби вибуху кількість попелу, що міститься в ньому, була відносно невеликою в порівнянні з іншими катастрофічними виверженнями вулканів, відомими в попередні століття, пише livescience.com.

Як вулкан може охолодити планету

Супервулкани, які викидають величезну кількість діоксиду сірки у вищі шари атмосфери Землі, іноді можуть надавати помітний охолодний вплив на клімат планети.

Хмара пилу після виверження вулкана біля Тонга. Фото: reuters

Цей ефект було виявлено після виверження вулкана Пінатубо на Філіппінах у 1991 році. Це виверження, друге за потужністю виверження вулкана 20-го століття, охолодило планету терміном до двох років.

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Але за наявними даними, Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай викинув в атмосферу лише 400 000 метричних тонн діоксиду сірки, що становить близько 2% від кількості сірки з Пінатубо.

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Олександр Трикіша
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