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СЕГОДНЯ Техно

Ледники Гренландии разъедает изнутри: чем это обернется для планеты

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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1 февраля, 13:21
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Миссия NASA тщательно изучила береговую линию Гренландии и выяснила, что ледники тают в шесть или семь раз быстрее, чем всего 25 лет назад
Ледник тает быстрее, чем предполагали ученые
Ледник тает быстрее, чем предполагали ученые / Фото: NASA

Если весь ледяной щит Гренландии растает, глобальный уровень моря поднимется примерно на 7,4 метра.

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Данные собранные миссией OMG, показывают, что ледники подвергаются большему риску, чем кто-либо знал и тают в 2-4 раза быстрее, чем считалось ранее, пишет Scitech Daily.

Ледник разъедает изнутри

В процессе исследования самолеты миссии налетали над Гренландией километраж, который позволил бы облететь земной шар более 13 раз.

Наблюдения из космоса не позволяли понять, насколько быстро тает лед: верхние слои тают относительное медленно, но глубже океан становится теплее и соленее.

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Последнее исследование показало, что в глубине ледник разъедается более теплой водой, теряя лед в четыре-пять раз быстрее, чем на поверхности.

Оказалось, что примерно треть ледников Гренландии постепенно спускается в теплую воду – на них приходится половина потери льда материком.

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Почему это не шутки

Поднятие уровня океана на 7,4 метра – это не просто факт, но и предвестник всемирной катастрофы.

Ученые даже составили карту, отмечающую (красным), какие зоны будут затоплены при поднятии уровня моря на 6 метров.

Фото Wikipedia

В данный момент каждый десятый человек на планете живет в регионе, расположенном на высоте менее 10 метров над уровнем моря.

Повышение уровня мирового океана даже на 1 метр может обернуться серьезными наводнениями и цунами, которые сметут с лица Земли островные государства и прибрежные города.

Миссия NASA выяснила, что островным государствам переезд грозит раньше, чем ожидалось

Например, Лондон находится на высоте 11 метров на уровнем моря, тогда как Санкт-Петербург – всего на уровне 1 метра. А значит, он уйдет под воду еще в самом начале.

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Под угрозой затопления – такие страны, как Бангладеш и Нидерланды. Поднятие уровня на 20 cм лишит крова 740 тысяч человек в Нигерии, а Тувалу просто уйдет под воду, пишет Wikipedia.

Что касается Украины, нам серьезные затопления в ближайшие 100 лет не грозят. Средняя высота равнинной части – 175 метров над уровнем моря, Киев находится на уровне 179 метров.

Ниже всего из областных центров расположился Херсон – 50 метров, выше – Ивано-Франковск (343 метра).

Впрочем, могут пострадать или даже исчезнуть теперешние пляжи Азовского моря. Самый низкий участок суши в Крыму находится на 0,41 метра ниже уровня моря.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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