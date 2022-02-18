Найбільший банк США зайшов у метасвіт, черга за Disney

JPMorgan, найбільший банк США, відкрив своє представництво в Метавсесвіті Decentraland на території торгового центру Metajuku

У метавсесвіт провалився найбільший банк США

Усередині самого віртуально всесвіту відвідувачів банку зустрічають тигри, які безперешкодно гуляють поверхом.

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Крім того, їх вітає цифровий портрет Джеймі Даймона, генерального директора JPMorgan, пише cointelegraph.

Банк називає новий сектор у метавсесвіті "можливістю на 1 трлн доларів", водночас віртуальні кредити там поки що отримати не можна.

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Але віртуальний осередок JPMorgan надає презентації: якщо піднятися вгору віртуальними сходами, керівник банку розповість про економіку криптовалюти.

Банк у метавсесвіті Onyx Lounge назвали на честь власної платіжної системи JPMorgan на блокчейні.

У звіті банку зазначається, що 54 млрд доларів на рік вже зараз витрачається на віртуальні товари, а це вдвічі більше, ніж люди витрачають на купівлю музики.

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Середня ціна віртуальної землі, наприклад, зросла з 6 тисяч до 12 тисяч доларів у період із червня по грудень 2021 року.

Також прогнозується, що до 2027 року витрати на внутрішньоігрову рекламу досягнуть 18,4 млрд доларів на рік.

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JPMorgan згадав також кроки Adidas та Nike зі створення продуктів та вітрин на основі токенів, а також відкриття Samsung магазину в метавсесвіті.

Паралельно цього тижня Disney призначив нового керівника Майка Уайта, який очолить набіг компанії на метавсесвіт.

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