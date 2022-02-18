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СЕГОДНЯ Техно

Крупнейший банк США зашел в метавселенную, очередь за Disney

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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18 февраля, 08:13
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JPMorgan, крупнейший банк США, открыл свое представительство в метавселенной Decentraland на территории торгового центра Metajuku
В метавселенную провалился крупнейший банк США
В метавселенную провалился крупнейший банк США

Внутри самой виртуально вселенной посетителей банка встречают тигры, которые беспрепятственно гуляют по этажу.

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Кроме того, их приветствует цифровой портрет Джейми Даймона, генерального директора JPMorgan, пишет cointelegraph.

Банк называет новый сектор в метавселенной "возможностью на 1 трлн долларов", при это виртуальные кредиты там пока получить нельзя.

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В то же время виртуальная ячейка JPMorgan предоставляет презентации: если подняться вверх по виртуальной лестнице, руководитель банка расскажет об экономике криптовалюты.

Банк в метавселенной Onyx Lounge назвали в честь собственной платежной системы JPMorgan на блокчейне.

В отчете банка отмечается, что 54 млрд долларов в год уже сейчас тратится на виртуальные товары, а это вдвое больше, чем люди тратят на покупку музыки.

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Средняя цена виртуальной земли, например, выросла с 6 тысяч до 12 тысяч долларов в период с июня по декабрь 2021 года.

Также прогнозируется, что к 2027 году расходы на внутриигровую рекламу достигнут 18,4 млрд долларов в год.

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JPMorgan упомянул также шаги Adidas и Nike по созданию продуктов и витрин на основе токенов, а также открытие Samsung магазина в метавселенной.

Параллельно на этой неделе Disney назначил нового руководителя, Майка Уайта, который возглавит набег компании на метавселенную.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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