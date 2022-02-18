Крупнейший банк США зашел в метавселенную, очередь за Disney

JPMorgan, крупнейший банк США, открыл свое представительство в метавселенной Decentraland на территории торгового центра Metajuku

В метавселенную провалился крупнейший банк США

Внутри самой виртуально вселенной посетителей банка встречают тигры, которые беспрепятственно гуляют по этажу.

Читайте также: Метавселенная захватит четверть людей уже через четыре года

Реклама

Кроме того, их приветствует цифровой портрет Джейми Даймона, генерального директора JPMorgan, пишет cointelegraph.

Банк называет новый сектор в метавселенной "возможностью на 1 трлн долларов", при это виртуальные кредиты там пока получить нельзя.

Реклама

В то же время виртуальная ячейка JPMorgan предоставляет презентации: если подняться вверх по виртуальной лестнице, руководитель банка расскажет об экономике криптовалюты.

Банк в метавселенной Onyx Lounge назвали в честь собственной платежной системы JPMorgan на блокчейне.

В отчете банка отмечается, что 54 млрд долларов в год уже сейчас тратится на виртуальные товары, а это вдвое больше, чем люди тратят на покупку музыки.

Реклама

Средняя цена виртуальной земли, например, выросла с 6 тысяч до 12 тысяч долларов в период с июня по декабрь 2021 года.

Также прогнозируется, что к 2027 году расходы на внутриигровую рекламу достигнут 18,4 млрд долларов в год.

Читайте также: В метавселенной Цукерберга произошло первое изнасилование

JPMorgan упомянул также шаги Adidas и Nike по созданию продуктов и витрин на основе токенов, а также открытие Samsung магазина в метавселенной.

Параллельно на этой неделе Disney назначил нового руководителя, Майка Уайта, который возглавит набег компании на метавселенную.

Ранее мы писали: