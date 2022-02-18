Крупнейший банк США зашел в метавселенную, очередь за Disney

Внутри самой виртуально вселенной посетителей банка встречают тигры, которые беспрепятственно гуляют по этажу.
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Кроме того, их приветствует цифровой портрет Джейми Даймона, генерального директора JPMorgan, пишет cointelegraph.
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Банк называет новый сектор в метавселенной "возможностью на 1 трлн долларов", при это виртуальные кредиты там пока получить нельзя.
В то же время виртуальная ячейка JPMorgan предоставляет презентации: если подняться вверх по виртуальной лестнице, руководитель банка расскажет об экономике криптовалюты.
Банк в метавселенной Onyx Lounge назвали в честь собственной платежной системы JPMorgan на блокчейне.
В отчете банка отмечается, что 54 млрд долларов в год уже сейчас тратится на виртуальные товары, а это вдвое больше, чем люди тратят на покупку музыки.
Средняя цена виртуальной земли, например, выросла с 6 тысяч до 12 тысяч долларов в период с июня по декабрь 2021 года.
Также прогнозируется, что к 2027 году расходы на внутриигровую рекламу достигнут 18,4 млрд долларов в год.
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JPMorgan упомянул также шаги Adidas и Nike по созданию продуктов и витрин на основе токенов, а также открытие Samsung магазина в метавселенной.
Параллельно на этой неделе Disney назначил нового руководителя, Майка Уайта, который возглавит набег компании на метавселенную.
Ранее мы писали:
- Facebook официально изменил свое название на Meta ради развития метавселенной.
- Ее можно сравнить с преемником Интернета, при котором физический и цифровой миры смешиваются с помощью компьютерных аватаров. Чем-то это напоминает The Sims.
- Жизнь аватаров в метавселенной станет погружением в виртуальную реальность с тактильными, звуковыми и другими ощущениями аватаров. Meta, например, создаст цифровые копии людей.