Meta створить цифрові копії людей та завантажить їх у метасвіт

Meta подала патенти на технології, що дозволяють створити реалістичні аватари для свого метавсесвіту – фактично цифрові копії людей

Meta зібралася копіювати людей для метавсесвіту / Фото: Getty Images

Компанія планує створити гаджети, що відстежують вирази осіб, рухи очей та пози гравців у цифровому світі.

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Мета компанії – створити тривимірні копії людей, місць та речей, настільки гіперреалістичних та тактильних, що вони не відрізняються від справжніх, пише Daily Mail.

Патент на носиму магнітну сенсорну систему описує використання різних пристроїв на тілі для збору біометричних даних користувача.

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Зображення включають пов'язку на голову зі штучною реальністю, окуляри доповненої реальності та рукавички з датчиками.

Так, окуляри з електронним дисплеєм забезпечують окремі зображення кожного ока, а гаджет на голові зможе відстежувати її рухи.

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Рукавички матимуть гарнітуру віртуальної реальності, ймовірно, Oculus, і матимуть тактильні функції.

Гаджети отримають різні форми – гумки для волосся, ремені, браслети тощо.

В іншому патенті описується створення аватарів. Пристрій на голові користувача зробить його 3D-зображення та завантажить їх у метавсесвіт.

Цікаво, що документ включає малюнки користувача з пристроєм, який перетворює його на лицаря метавсесвіту, який носить меч і носить обладунки.

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