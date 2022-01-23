Meta створить цифрові копії людей та завантажить їх у метасвіт

Компанія планує створити гаджети, що відстежують вирази осіб, рухи очей та пози гравців у цифровому світі.
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Мета компанії – створити тривимірні копії людей, місць та речей, настільки гіперреалістичних та тактильних, що вони не відрізняються від справжніх, пише Daily Mail.
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Патент на носиму магнітну сенсорну систему описує використання різних пристроїв на тілі для збору біометричних даних користувача.
Зображення включають пов'язку на голову зі штучною реальністю, окуляри доповненої реальності та рукавички з датчиками.
Так, окуляри з електронним дисплеєм забезпечують окремі зображення кожного ока, а гаджет на голові зможе відстежувати її рухи.
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Рукавички матимуть гарнітуру віртуальної реальності, ймовірно, Oculus, і матимуть тактильні функції.
Гаджети отримають різні форми – гумки для волосся, ремені, браслети тощо.
В іншому патенті описується створення аватарів. Пристрій на голові користувача зробить його 3D-зображення та завантажить їх у метавсесвіт.
Цікаво, що документ включає малюнки користувача з пристроєм, який перетворює його на лицаря метавсесвіту, який носить меч і носить обладунки.
Раніше ми писали:
- Користувачі Twitter тепер можуть встановити на аватар NFT зі своєї колекції, але це нововведення розлютило Ілона Маска, який назвав його дратівливою нісенітницею.
- Також ми писали про те, чому метавсесвіт став топ-подією 2021 року, і як і весь світ – крім, можливо, Маска – затягнуло в поїзд із The Sims.
- Крім того, у листопаді 2021 Meta показала роботу тактильної рукавички для віртуальної дійсності.