Метавсесвіт захопить чверть людей вже через чотири роки

До 2026 року 25% людей проводитимуть у метавсесвіті не менше однієї години на день для роботи, покупок, освіти, спілкування або розваги

Метавсесвіт буде використовуватися мінімум годину на день

У метасвіту буде перспективна віртуальна економіка, заснована на цифрових валютах і незамінних токенах, адже він не належатиме державам.

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Дослідники компанії Gartner вважають, що вона вплине на кожен бізнес, з яким споживачі взаємодіють щодня, пише yahoo sports.

Прикладів такої взаємодії багато – від відвідування віртуальних класів до покупки цифрової землі та будівництва віртуальних будинків.

Зрештою, всі ці дії відбуватимуться у метавсесвіті. Вплине це і на роботу: підприємства забезпечать зв'язок зі своїми співробітниками у віртуальних офісах.

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А віртуальні заходи, які набули популярності за останні 18 місяців, запропонують більше спільних та захоплюючих івентів.

До 2026 року 30% організацій у світі матимуть продукти та послуги, готові для метавсесвіту.

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