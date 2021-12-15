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Nike взує метавсесвіт: компанія купила віртуальні кросівки

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
15 грудня, 10:41
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Виробник взуття Nike купив компанію з виробництва віртуальних кросівок RTFKT, таким чином затвердивши свою присутність у метавсесвіті
Nike відправить кросівки в метавсесвіт
Nike відправить кросівки в метавсесвіт

У листопаді компанія стала одним із перших великих брендів, що увійшли до загального віртуального світу на блокчейні.

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За словами головного виконавчого директора Джона Донахо, купівля кросівок – ще один крок, який прискорює цифрову трансформацію Nike, пише Reuters.

У метавсесвіті користувачі можуть купувати віртуальну землю і, наприклад, яхти за сотні тисяч доларів , одяг для аватарів та інше – у формі криптоактиву, або NFT.

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NFT – це невзаємозамінний токен або унікальний цифровий сертифікат, що дає ексклюзивні права на картину, артефакт, нерухомість та інше у віртуальному світі.

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У звичайному блокчейні всі криптомонети однакові, тоді як NFT – це цифрова "монета", яку не замінити та не обміняти без зміни її цінності та сутності.

Компанія RTFKT, яка створила віртуальні кросівки, з'явилася в 2020 році і відтоді виробляє колекційні предмети та меми для метавсесвіту.

Нагадаємо, раніше Meta показала роботу тактильної рукавички для віртуальної дійсності.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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