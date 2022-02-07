У метавсесвіті Цукерберга сталося перше зґвалтування

43-річна жінка та інші користувачі Meta скаржаться на порушення особистих кордонів аж до харрасменту та сексуального насильства, через що аватарам заборонили наближатися один до одного.
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Раніше віртуальні персонажі у Horizon World могли пересуватися хаотично та наближатися один до одного, а тепер їх розташували на відстані витягнутої руки, пише WWD.
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У майбутньому розмір особистих меж користувачі зможуть визначати самостійно, запевнили розробники.
Це допоможе встановити поведінкові норми для такого нового середовища, як віртуальна реальність, пояснили у Meta.
Повністю відключити встановлені межі у користувачів Meta Horizon не вийде і за поточними налаштуваннями: якщо аватар підійде надто близько до іншого, його руки перестануть світитися.
Раніше ми писали про метавсесвіт:
- Facebook офіційно змінив свою назву на Meta заради розвитку метавсесвіту.
- Її можна порівняти з наступником Інтернету, за якого фізичний та цифровий світ змішуються за допомогою комп'ютерних аватарів. Чимось це нагадує The Sims.
- Життя аватарів у метавсесвіті стане зануренням у віртуальну реальність із тактильними, звуковими та іншими відчуттями аватарів. Meta, наприклад, створить цифрові копії людей.
- Завдяки метавсесвіту стали доступні віртуальні дні народження, весілля та інші цифрові події, а світові бренди роблять там віртуальні товари – наприклад, Nike обіцяє взути аватарів у свої кросівки.