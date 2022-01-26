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Найпотужніший телескоп досяг кінцевого пункту в космосі: коли чекати на перші фото

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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26 січня, 17:02
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Телескоп Джеймса Вебба досяг свого кінцевого пункту призначення, точки Лагранжа L2 системи Земля-Сонце, і це змогли зняти з Землі
Вебба досяг пункту призначення в 1,4 млн кілометрів від нас
Вебба досяг пункту призначення в 1,4 млн кілометрів від нас

Вебб після калібрування всіх своїх "золотих стільників" почне робити знімки, обертаючись навколо Сонця за такою орбітою, щоб залишатися на одній лінії із Землею.

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Оптика та інструменти телескопа при цьому повинні бути дуже холодними, щоб він зміг уловлювати слабкі інфрачервоні сигнали далеких світів. NASA .

Прибуття найпотужнішого телескопа у світі на свою точку зміг зняти з Землі "Віртуальний телескоп". Під час створення фото Вебба знаходився приблизно за 1,4 млн кілометрів від Землі.

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Місце, куди прибув телескоп, ідеально підходить для його сонцезахисного екрану. Крім того, на відміну від телескопа Hubble, орбіта Вебба утримує космічний корабель від тіні Землі.

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Нагадаємо, інженери вже закінчили дистанційне переміщення 18 сегментів золотих сот Вебба зі своїми стартовими позиціями. Перші фото він надішле уже у червні.

Вебб, як ми вже писали раніше, зазирне в минуле нашого Всесвіту , дослідивши кожну фазу космічної історії

Контекст

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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