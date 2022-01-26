Найпотужніший телескоп досяг кінцевого пункту в космосі: коли чекати на перші фото

Вебб після калібрування всіх своїх "золотих стільників" почне робити знімки, обертаючись навколо Сонця за такою орбітою, щоб залишатися на одній лінії із Землею.
Читайте також: Імпланти в мозку, "машина часу" у космосі та смак телевізора: як зміниться світ у 2022 році
Оптика та інструменти телескопа при цьому повинні бути дуже холодними, щоб він зміг уловлювати слабкі інфрачервоні сигнали далеких світів. NASA .
Далі по темі
Прибуття найпотужнішого телескопа у світі на свою точку зміг зняти з Землі "Віртуальний телескоп". Під час створення фото Вебба знаходився приблизно за 1,4 млн кілометрів від Землі.
Місце, куди прибув телескоп, ідеально підходить для його сонцезахисного екрану. Крім того, на відміну від телескопа Hubble, орбіта Вебба утримує космічний корабель від тіні Землі.
Нагадаємо, інженери вже закінчили дистанційне переміщення 18 сегментів золотих сот Вебба зі своїми стартовими позиціями. Перші фото він надішле уже у червні.
Вебб, як ми вже писали раніше, зазирне в минуле нашого Всесвіту , дослідивши кожну фазу космічної історії
Контекст
- Ми писали про те, що телескоп Вебба успішно запустили 25 грудня 2021 року.
- Після цього інженери розгорнули все п'ять шарів сонцезахисного бані Уебба та його золоте дзеркало.
- Також вчені повідомили, що телескоп пропрацює 20 років замість обіцяних 5 або 10, зумівши заощадити багато палива.