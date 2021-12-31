Імпланти в мозку, "машина часу" у космосі та смак телевізора: як зміниться світ у 2022 році

У 2022 році наука та технології крокують ще далі вперед, а світ поступово почне нагадувати фантастичні фільми

У 2022 році світ ще більше нагадуватиме кіберпанк

Певною мірою це трапиться завдяки проривам 2021 року. Наприклад, найпотужніший телескоп у світі відправився вивчати минуле Всесвіту.

Читайте також: Міні-мозок із лабораторії грає в пінг-понг, вважаючи себе ракеткою

Реклама

Крім того, паралізована людина вперше відправила повідомлення в Twitter силою думки, а вчені розробили прототип штучного інтелекту, який імітує процеси людського мозку.

Тим часом робота-андроїда навчили відтворювати емоції людей, а Ілон Маск пообіцяв врятувати людство за допомогою Tesla Bot.

Ми зібрали п'ять напрямків, які змінять сучасний світ та науку у 2022 році.

Реклама

Майже телепатія: Ілон Маск почне тестувати імпланти на людях

Фото Getty Images

Стартап Neuralink Ілона Маска збирається почати випробування на людях 2022 року. Такий імплант покликаний повністю відновити функціональність тіла людини із травмою спинного мозку.

Технологія дозволить паралізованим людям безпосередньо взаємодіяти з Інтернетом, використовуючи силу думки.

Раніше Neuralink успішно вжив з'єднаний з комп'ютером імплант мавпі, навчивши її телепатично грати у пінг-понг, та перевірив технологію на свинях.

Реклама

Водночас у питанні зв'язку з Інтернетом через чіп Маска обігнали: у грудні 2021 року паралізований австралієць Філіп О’Кіф зміг запостити у Twitter повідомлення через імплантований у його мозок пристрій.

Чіп дозволяє йому надсилати електронні листи, оплачувати рахунки читати новини у мережі.

Neuralink також обіцяє допомогти людям, які отримали ураження мозку після травм хребта, онкології чи інсульту.

Читайте також: Ілон Маск показав майбутнє людства на прикладі свині: фото

Але Ілон Маск хоче піти ще далі: технологію зможуть використати для того, щоб завантажувати людям у мозок інформацію – наприклад, іноземні мови чи музику.

Крім того, вона дозволить людям спілкуватися в мережі, не використовуючи зовнішні пристрої, і за своєю суттю це нагадує телепатію.

Телескоп зазирне у минуле Всесвіту

Фото NASA

Фільми про машину часу ще не здійснилися, але ми нарешті зможемо побачити дуже далеке минуле нашого Всесвіту.

Після 20 років роботи над телескопом Джеймса Вебба – телескопом 100 разів потужніший за знаменитий Hubble – астрономи нарешті змогли запустити його до космосу 25 грудня 2021 року.

Читайте також: Ілон Маск контролює понад третину супутників на орбіті – ЄС

Вже в січні-лютому 2022 року апарат розміром з тенісний корт розгорне всі свої дзеркальні екрани, схожі на золоті стільники (загальний діаметр дзеркала – 6,5 м), і почне робити перші знімки.

За словами вчених, Вебба може виявити ознаки життя на інших планетах лише за 60 годин. Мета телескопа, зокрема – зняти перші зірки та галактики, побачивши світ перших зірок.

Тобто він зможе зазирнути в минуле приблизно на 13,5 млрд років тому, що змінить погляд на космологію та може розкрити загадки походження нашого Всесвіту.

Читайте також: Мінус CO2: Ілон Маск здобуде паливо для своїх ракет із атмосфери

Вебба, за останніми підрахунками, може вистачити більш ніж на 10 років повноцінної роботи.

Це досить важливо з урахуванням того, що розробка телескопа обійшлася в 10 млрд доларів. Над ним працювали понад 300 університетів, організацій та компаній із 29 штатів США та 14 країн.

Поки що астрономи сподіваються на космічний прорив вже в 2022 році, Пентагон запустив програму з пошуку та аналізу НЛО, а NASA залучило до роботи теологів, щоб вони змогли пояснити віруючим життя на інших планетах у разі їхнього виявлення.

Роботи виберуть продукти та нагадають про їжу для кота

Навряд чи вже у 2022 на нас чекає повстання домашніх роботів. Проте, вже у 2021 році роботи розпочали працювати гідами у мечеті, вчити дітей Кунг фу у дитячому садку та навчилися розносити келихи на вечірках.

Читайте також: Сходинки не завада: робот-помічник навчився обходити перешкоди, розносячи келихи

На думку технічних оглядачів, проривом нового року стане вихід на ринок домашнього помічника Аmazon Astro, який стане першим універсальним домашнім роботом.

Обіцяний по ціною 1000 доларів, помічник нагадає про невиключену праску, голодну домашню тварину, складе список покупок і замовить їх у магазині.

Він також вміє розпізнавати обличчя, вартувати будинок, вимірювати тиск, пульс та стежити за іншими показниками здоров'я. Робот зможе підтримувати діалог та просто розважати свого власника.

Тим часом роботів можуть використовувати і більш лякаючим способом: наприклад, у Китаї з'явився робот-прокурор, який виноситиме звинувачення людям.

Читайте також: Виглядає страшно! Роботи замінили охоронців на заводі у Кореї

Зокрема, він аналізуватиме справи за статтею "провокування неприємностей", яку часто використовують для боротьби з інакодумством.

Ще одного робота – Ameca – навчили імітувати емоції людини та захищати свій особистий простір. Наприклад, коли інженер спробував доторкнутися до носа андроїда, той схопив його за руку та відвів її вбік.

Іншу серію роботів починає випускати Ілон Маск: за його словами, андроїди Tesla Bot, які розробляє його компанія, з часом зможуть повністю замінити людську працю.

Сам концепт робота з кодовою назвою Optimus Маск представив у серпні 2021 року. Початкове завдання – доручити йому просту та рутинну роботу.

Глибше у віртуальну реальність – тепер зі смаками та запахами

Поступово протягом 2021 року світові бренди заявляли про свою присутність у метавсесвіті.

Sony, Asics та Coca-Cola заявили про свій намір стати частиною простору NFT, а Facebook оголосив про створення власного віртуального світу.

Читайте також: Несподівана зустріч: робот звернувся за допомогою до людини на вулиці

Це означає, що у 2022 ми можемо очікувати появи цифрових товарів та послуг, що доповнюють та розширюють можливості звичайних фізичних товарів.

Наприклад, Nike випускає віртуальні кросівки, які обіцяють всіх взути у віртуальному світі. Користувачі 2021 року вже активно скуповували цифрові товари.

Серед них були й дуже дорогі, наприклад, віртуальна яхта за 650 тисяч доларів та цифрові будинки за мільйони доларів. Ми також писали про те, що перше смс у світі було продано за 121 тисячу доларів.

Не стоять осторонь і розробники VR-шоломів та окулярів. Хоча Ілон Маск і заявив, що їхнє носіння тяжке та його можна порівняти з "телевізором на носі", над полегшенням пристроїв для занурення у віртуальний світ вже працюють.

Компанія Sony вже презентувала прототип нової гарнітури віртуальної реальності з OLED-дисплеями з набагато меншими габаритами, ніж оригінальний шолом PSVR.

У 2022 році окуляри змішаної реальності, можливо, випустить Apple, а вже у 2021 році Oculus продала близько двох мільйонів своїх гарнітур Quest 2. У 2022 році ці цифри тільки зростатимуть.

Паралельно з цим віртуальний Всесвіт стане ще більш відчутним: у майбутньому на нас впливатимуть не лише через зір та слух, а й через дотик, смак та запах.

Читайте також: Як у Матриці: Meta показала роботу тактильної рукавички для віртуальної реальності

Наприклад, інді-гра Phasmophobia вже дає своїм гравцям можливість відчути дотик упирів та примар за допомогою тактильного костюма.

А японський вчений у 2021 році розробив екран, який можна лизати, щоб спробувати різні смаки.

Кіно від штучного інтелекту та копія мозку людини

Фото: Pixabay

Машинний інтелект, нейромережі та всі пов'язані з цим технології продовжують розвиватися.

Серед трендів, які будуть актуальні у 2022 році, називають покращення технологій розпізнавання мовлення, що дозволить використовувати лише голосові команди для написання сервісів та програм.

Читайте також: ІІ розповів про майбутнє: роботи не будуть етичними, але мозок людини зіллється з машиною

Ще одна галузь, яка продовжує найактивніше розвиватися – автопілотування. За словами Ілона Маска, кількість аварій після початку масового використання автопілотів може знизитись до 50%.

Компанія Tesla поки що робить найбільш значні успіхи в цьому напрямку. Але й конкуренти не сплять: компанії Waymo від Google, Apple, GM та Ford та низка китайських стартапів також працюють над цією технологією.

Читайте також: Міні-мозок із лабораторії грає в пінг-понг, вважаючи себе ракеткою

Автопілотування стосується не лише автомобілів. 2022 може з'явитися перше у світі судно, яке перетне Атлантику під управлінням ШІ.

Крім цього, в 2022 році може прийти черга машинного розуму створювати не тільки музику, картини та статті, але також ігри та кіно, вважають розробники.

Вчені з університету Сінгапуру тим часом придумали, як змусити штучний інтелект імітувати процеси мозку людини.

Читайте також: Вчені змогли прочитати емоції людей через Wi-Fi: чим це може бути небезпечно

Нова технологія працюватиме з використанням ультратонких 2D-матеріалів та негативно заряджених атомів сірки, які зможуть імітувати близько 100 трлн синапсів живого мозку. Це дозволить робити пристрої з ШІ максимально компактними.