Космический успех: Уэбба начал вращение вокруг Солнца

Телескоп Джеймса Уэбба достиг своего конечного пункта назначения, точки Лагранжа L2 системы Земля-Солнце, и это смогли заснять с Земли

Уэбба достиг пункта назначения в 1,4 млн киломатрах от нас

Уэбб после калибровки всех своих "золотых сот" начнет делать снимки, вращаясь вокруг Солнца по такой орбите, чтобы оставаться на одной линии с Землей.

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Оптика и инструменты телескопа при этом должны быть очень холодными, чтобы он смог улавливать слабые инфракрасные сигналы далеких миров, пишет NASA.

Прибытие самого мощного телескопа в мире на свою точку смог заснять с Земли "Виртуальный телескоп". Во время создания фото Уэбба находился примерно в 1,4 млн километров от Земли.

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Место, куда прибыл телескоп, идеально подходит для его солнцезащитного экрана. Кроме того, в отличие от телескопа Hubble, орбита Уэбба удерживает космический корабль от тени Земли.

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Напомним, инженеры уже закончили дистанционное перемещение 18 сегментов золотых сот Уэбба с их стартовых позиций. Первые фото он пришлет уже в июне

Уэбб, как мы уже писали ранее, заглянет в прошлое нашей Вселенной, исследовав каждую фазу космической истории.

Контекст.