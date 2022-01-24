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Телескоп Вебба майже долетів до пункту призначення: що з ним буде далі

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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24 січня, 08:31
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Телескоп Джеймса Вебба завершує свою подорож до точки Лагранжа, після досягнення якої почне обертання навколо Сонця за розрахованою інженерами траєкторією
Телескоп Вебба майже досяг потрібної точки для обертання по заданій орбіті
Телескоп Вебба майже досяг потрібної точки для обертання по заданій орбіті / Фото: NASA

24 січня о 21:00 за Києвом найпотужніший телескоп у світі виведуть на орбіту навколо Сонця приблизно за 1,6 млн кілометрів від Землі.

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Після цього вчені та інженери дадуть відповідь у режимі онлайн на запитання про останні етапи місії телескопа, перш ніж він зможе робити перші знімки цієї весни, пише NASA.

Дізнатися, що буде далі з телескопом, можна буде близько 22:00 на нашому сайті в режимі онлайн:

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Нагадаємо, інженери вже закінчили дистанційне переміщення 18 сегментів золотих сот Вебба зі своїх стартових позицій.

Близько трьох місяців вони калібруватимуть його оптику, і вже після цього він зможе надіслати на Землю перші фото. Протягом 60 годин Вебба зможе виявити органіку на інших планетах.

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Вебб, як ми вже писали раніше, загляне в минуле нашого Всесвіту, дослідивши кожну фазу космічної історії

Контекст

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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