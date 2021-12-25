Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу 🚷 Справа Порошенка Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Техно

Машина часу із золотими сотами: найпотужніший телескоп у світі запустили до космосу

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
25 грудня, 14:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Телескоп імені Джеймса Вебба, який розробляли понад 20 років за 10 мільярдів доларів, нарешті вилетів до Сонця
Телескоп Вебба відправили до космосу
Телескоп Вебба відправили до космосу / Фото: Wikipedia

Найпотужніший телескоп у світі – Джеймса Вебба – нарешті запускають у космос – останнім часом старту заплановано на 14:25 за Києвом, у суботу 25 грудня.

Читайте також: Історичний момент: трансляція запуску найпотужнішого у світі телескопа

Реклама

Уебба, який за потужністю в 100 разів обганяє знаменитий Hubble, обертатиметься навколо Сонця та спостерігатиме світло перших зірок і галактик.

Фактично, телескоп зазирне у минуле нашого Всесвіту – понад 13,5 років тому, і це змінить погляд на космологію, запевняють вчені. Чому він такий важливий?

Реклама

Яким буде політ: трансляція

Місце запуску Вебба – космодром Куру у Французькій Гвіані. Телескоп вирушив у космос на борту ракети Ariane 5

Його відправлять до так званої другої точки Лагранжа, звідки на нього будуть впливати гравітація Землі та Сонця, постійно утримуючи в 1,5 млн кілометрів від планети.

Реклама

У суботу у команди є лише 30-хвилинне вікно з нормальною погодою (без сильного вітру та можливих блискавок).

Читайте також: Найпотужніший телескоп у світі зазирне у минуле: коли його відправлять до космосу

Це також момент, коли вісь нашої планети нахилена у правильний бік. Після запуску телескопу чекає шлях завдовжки 29 днів. Інструменти та теплозахисний екран він розгорне дорогою.

Машина часу у космосі

Вебба в якомусь сенсі можна назвати машиною часу: згідно з астрономією, чим далі від нас розташовуються об'єкти, тим вони старші, адже світові потрібен час, щоб дістатися Землі.

Отже, зображення, які збере надпотужний телескоп, прийдуть до нас з минулого та покажуть історію Всесвіту від його створення.

Читайте також: Найяскравіша комета 2021 року та Венера зіллються у космічний дует: хто зможе це побачити

Вчені навіть проілюстрували, наскільки різними будуть знімки Hubble та Вебба.

Так, за допомогою Hubble астрономи розглянули галактику, світло від якої йшло 13,4 млрд років, але вона сама знаходиться приблизно за 45 млрд років від Землі.

Телескоп Вебба дозволить побачити ще більше давнє минуле цієї галактики, ближче до створення самого Всесвіту.

Мільярди доларів без шансу на ремонт

Космічний телескоп James Webb – найбільший та найдорожчий в історії. Його вага – 6,2 тонни, а загальна вартість – $10 млрд.

Над Вебба працювали більше 300 університетів, організацій та компаній з 29 штатів США та 14 країн.

Читайте також: Телескоп показав туманність, що розкривається як квітка

На розробку пішло близько 20 років, а пропрацює він близько 5-10 років, - якщо все піде, як треба.

Справа в тому, що надпотужний телескоп буквально нашпигований всілякою технікою, але в цьому і його слабка сторона.

Вебба довелося скласти всередині ракети, а розгортатися його дзеркала та техніка вже будуть у космосі.

Читайте також: Бояться блискавок і вітру: найпотужніший телескоп у світі знову застряг на Землі

Крім того, апарат обертатиметься навколо Сонця на великій відстані для людей від Землі. Полагодити його, якщо щось зламається, буде практично неможливо.

У зв'язку з цим його запуск відкладали вже кілька разів через погану погоду.

"Соти" по 40 кг і тенісний корт у космосі

Крім того, що новий телескоп у 100 разів потужніший за Hubble, він також більший і легший, а його прилади — у сім разів чутливіші.

Читайте також: Hubble незадовго до Різдва показав "ангела" у небі

Вебба розміром із тенісний корт, а його золоте дзеркало розміром 6,5 м – прорив у космічній галузі. Для порівняння, дзеркало Hubble – 2,4 метра.

Золоте дзеркало нового телескопа складається з 18 шестигранних сегментів по 1,32 метри, що розгорнуться на орбіті. Маса дзеркала в кожному сегменті – 20 кг, але маса сегмента разом з технікою – 40 кг.

Золото для екзопланет

Лицьова сторона дзеркала дійсно покрита тонким шаром золота. Метал вибрали через здатність ефективно відбивати інфрачервоне випромінювання, яке ми відчуваємо як тепло.

Золоте дзеркало необхідне вивчення малих тіл, наприклад, екзопланет.

Вебб може зібрати видиме світло, ультрафіолет та інфрачервоне світло, у той час як людське око вловлює тільки видиме, але насамперед воно інфрачервоне.

Читайте також: Приховала свою пару: Hubble зняв унікальну галактику і заразом зірку з шипами

Коли ми бачимо далекі галактики за допомогою телескопа Hubble, вони є чимось на зразок червоних блискіток. Найпотужніший телескоп побачить це стародавнє світло набагато далі.

Життя на інших планетах

Вебба здатний, крім спостереження за народженням галактик, виявляти воду, CO, CO2 та метан.

Вчені заявляють, що новий телескоп може виявити ознаки життя на інших планетах лише за 60 годин.

Будь-який дослідник може подати заявку використання телескопа за умови, що його проєкт пройде експертну оцінку.

Читайте також: Струмені світла в космосі: Hubble показав небесний світловий меч

Наприклад, планети з газовими карликами можуть сприяти появі життя, але жодного міні-Нептуна у Сонячній системі немає.

Вебб зможе виявити аміак близько шести газових карликових планет лише за кілька своїх витків.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Червона планета
Щоденник марсохода
Цікаво
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Останні новини
Більше новин
МАЙБУТНЄ ПОРЯД
Як нові технології змінюють теплову енергетику
Поїхали!
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

48773.63

Binance Coin (BNB)

530.49

Dogecoin (DOGE)

0.18

Litecoin (LTC)

157.08

Theta (THETA)

4.53

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти