Розкрий Всесвіт: телескоп Вебба розгорнув золотий екран у космосі

Це найскладніший момент розгортання деталей найпотужнішого у світі телескопа, який запустили до космосу 25 грудня 2021 року.
Читайте також: Розпускається, як квітка у космосі: телескоп Вебба розгорнув частину сонцезахисного екрану
П'ять шарів у вигляді повітряного змія розміром з тенісний корт захистять телескоп від сонячних променів і дозволять побачити минуле нашого Всесвіту, повідомили астрономи у Twitter NASA.
Далі по темі
Інженери також підібрали своєрідний тег-флешмоб до свого повідомлення – #UnfoldTheUniverse, або "розкрий Всесвіт".
Процес розгортання не пройшов ідеально, проте після завершення натягу 75% із 344 помилок було усунуто. Інші 25% перебувають у процесі налагодження.
Читайте також: Машина часу в космосі: телескоп Вебба вдруге скоригував курс польоту
Сонцезахисний екран становить 14 метрів у поперечнику та 21 метр у довжину. Процес натягування перших трьох шарів зайняв трохи більше 5,5 години, ще два натягували, починаючи з 4 січня.
Інженери також скоригували напрямок телескопа задля обмеження попадання світла на двигуни. Повне розгортання деталей телескопа завершиться 7 січня.
Читайте також: Політ до таємниць Всесвіту: телескоп Вебба розгорнув антену та скоригував курс
Контекст
- Нагадаємо, раніше ми писали, що телескоп Джеймса Вебба пропрацює щонайменше 10 років замість п'яти.
- Також ми розповідали, що найпотужніший телескоп у світі повинен зазирнути у минуле нашого Всесвіту.