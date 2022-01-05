Розкрий Всесвіт: телескоп Вебба розгорнув золотий екран у космосі

Інженери NASA закінчили натяг всіх п'яти шарів сонцезахисного екрану телескопа імені Джеймса Вебба, процес контролювали з Землі

Телескоп Вебба завершив найризикованіший процес у космосі / Фото: NASA

Це найскладніший момент розгортання деталей найпотужнішого у світі телескопа, який запустили до космосу 25 грудня 2021 року.

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П'ять шарів у вигляді повітряного змія розміром з тенісний корт захистять телескоп від сонячних променів і дозволять побачити минуле нашого Всесвіту, повідомили астрономи у Twitter NASA.

Інженери також підібрали своєрідний тег-флешмоб до свого повідомлення – #UnfoldTheUniverse, або "розкрий Всесвіт".

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Процес розгортання не пройшов ідеально, проте після завершення натягу 75% із 344 помилок було усунуто. Інші 25% перебувають у процесі налагодження.

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Сонцезахисний екран становить 14 метрів у поперечнику та 21 метр у довжину. Процес натягування перших трьох шарів зайняв трохи більше 5,5 години, ще два натягували, починаючи з 4 січня.

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Інженери також скоригували напрямок телескопа задля обмеження попадання світла на двигуни. Повне розгортання деталей телескопа завершиться 7 січня.

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