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Розкрий Всесвіт: телескоп Вебба розгорнув золотий екран у космосі

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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5 січня, 13:41
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Інженери NASA закінчили натяг всіх п'яти шарів сонцезахисного екрану телескопа імені Джеймса Вебба, процес контролювали з Землі
Телескоп Вебба завершив найризикованіший процес у космосі
Телескоп Вебба завершив найризикованіший процес у космосі / Фото: NASA

Це найскладніший момент розгортання деталей найпотужнішого у світі телескопа, який запустили до космосу 25 грудня 2021 року.

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П'ять шарів у вигляді повітряного змія розміром з тенісний корт захистять телескоп від сонячних променів і дозволять побачити минуле нашого Всесвіту, повідомили астрономи у Twitter NASA.

Інженери також підібрали своєрідний тег-флешмоб до свого повідомлення – #UnfoldTheUniverse, або "розкрий Всесвіт".

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Процес розгортання не пройшов ідеально, проте після завершення натягу 75% із 344 помилок було усунуто. Інші 25% перебувають у процесі налагодження.

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Сонцезахисний екран становить 14 метрів у поперечнику та 21 метр у довжину. Процес натягування перших трьох шарів зайняв трохи більше 5,5 години, ще два натягували, починаючи з 4 січня.

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Інженери також скоригували напрямок телескопа задля обмеження попадання світла на двигуни. Повне розгортання деталей телескопа завершиться 7 січня.

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Контекст

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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