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Найпотужніший телескоп у світі зазирне у минуле: коли його відправлять до космосу

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
20 грудня, 12:49
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Найкращий телескоп в історії вилетить із Землі до кінця тижня і обертатиметься навколо Сонця, збираючи знімки з усіх куточків Всесвіту
Телескоп Вебба спрацює як машина часу
Телескоп Вебба спрацює як машина часу

Після кількох перенесень остаточної дати запуску через різні технічні проблеми дату відправлення телескопа імені Джеймса Вебба нарешті затвердили.

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24 грудня найпотужніший космічний телескоп в історії зможе нарешті залишити планету, щоби побачити перші зірки та галактики Всесвіту, пише The Guardian.

Він також вивчатиме екзопланети за межами Сонячної системи та їх нійхімічний склад, щоб знайти там метан та воду, необхідні для створення життя.

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"Телескоп Вебба буде як машина часу – він загляне в найдавніше минуле Всесвіту", – говорить інженер проекту в NASA Джонатан Гарднер.

Телескоп – у 100 разів потужніший за найвідоміший телескоп Hubble та коштує 10 млрд доларів. Сонцезахисний екран Вебба – розміром з тенісний корт.

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Ще 18 шестикутних дзеркал разом збирають головне дзеркало діаметром 6,5 метри. Телескоп має сонячну батарею та антену для зв'язку з Землею.

Вебб вирушить у космос на ракеті Ariane 5 з космодрому Куру у Французькій Гвіані в Південній Америці. Телескопу доведеться пролетіти 1,6 млн. кілометрів для старту роботи.

Подивитися на трансляцію запуску та налаштування телескопа для роботи можна буде просто тут через відео YouTube:

Подорож триватиме близько місяця, ще п'ять місяців піде на розгортання, налаштування та запуск усіх приладів конструкції.

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Інженери сподіваються, що налаштування пройде без збоїв, оскільки полагодити прилад у космосі вже не можна буде.

Нагадаємо, раніше Hubble показав туманність-вуаль, породжену вибухом величезної зірки.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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