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Космічні війська США вийшли на зв'язок із українським супутником

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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16 лютого, 20:15
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Український супутник Січ-2-30 з'явився у базі даних космічних військ США. Супутник відображається у каталозі як об'єкт 51030
Український супутник занесений у потрібну базу
Український супутник занесений у потрібну базу

Там також вказано його попередню назву – Object AY, при візуалізації супутника на карті також можна побачити назви Sich-2-30, або Sich-2-1.

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Це свідчить про налагодження сталого зв'язку з українським супутником у космосі, пише народний депутат Роман Грищук у Facebook.

Постійний зв'язок був встановлений завдяки багатоденним зусиллям спеціалістів Національного центру управління та випробувань космічних засобів, наголосив він.

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"В результаті вдалося визначити його як один із космічних об'єктів, який до цього мав лише умовну назву", – пояснив Грищук.

Наразі продовжуються льотно-конструкторські випробування супутника, які мають завершитись у середині березня.

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Положення супутника можна визначити за допомогою сервісу Celestrak. Він відзначений як активний.

Раніше ми вже писали, що українські інженери спростували інформацію, що в космос запустили застарілу модель супутника "Січ-2" і тому з ним поганий зв'язок.

Крім того, у конструкторському бюро нам розповіли, що зв'язок із супутником працює, але з перебоями через його розміщення по відношенню до Сонця.

Контекст

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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