Космічні війська США вийшли на зв'язок із українським супутником

Там також вказано його попередню назву – Object AY, при візуалізації супутника на карті також можна побачити назви Sich-2-30, або Sich-2-1.
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Це свідчить про налагодження сталого зв'язку з українським супутником у космосі, пише народний депутат Роман Грищук у Facebook.
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Постійний зв'язок був встановлений завдяки багатоденним зусиллям спеціалістів Національного центру управління та випробувань космічних засобів, наголосив він.
"В результаті вдалося визначити його як один із космічних об'єктів, який до цього мав лише умовну назву", – пояснив Грищук.
Наразі продовжуються льотно-конструкторські випробування супутника, які мають завершитись у середині березня.
Положення супутника можна визначити за допомогою сервісу Celestrak. Він відзначений як активний.
Раніше ми вже писали, що українські інженери спростували інформацію, що в космос запустили застарілу модель супутника "Січ-2" і тому з ним поганий зв'язок.
Крім того, у конструкторському бюро нам розповіли, що зв'язок із супутником працює, але з перебоями через його розміщення по відношенню до Сонця.
Контекст
- Український супутник вивела на орбіту 13 січня 2022 ракета Falcon 9 компанії Ілона Маска з космодрому у штаті Флорида, США.
- Соцмережі били на сполох через те, що український супутник "Січ-2" не виходить на зв'язок – про це повідомив колишній співробітник Держкосмосу.
- Супутник має зробити знімки вирубки лісів в Україні, а також зібрати дані про забруднення річок та інших водойм.