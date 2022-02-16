Космические войска США вышли на связь с украинским спутником

Там также указано его предыдущее название – Object AY, при визуализации спутника на карте также можно увидеть названия Sich-2-30, или Sich-2-1.
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Это свидетельствует об установлении устойчивой связи с украинским спутником в космосе, пишет народный депутат Роман Грищук в Facebook.
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Постоянная связь была установлена благодаря многодневным усилиям специалистов Национального центра управления и испытаний космических средств, отметил он.
"В результате удалось определить его как один из космических объектов, который до этого имел только условное название", – пояснил Грищук.
На данный момент продолжаются летно-конструкторские испытания спутника, которые должны завершиться в середине марта.
Положение спутника можно определить с помощью сервиса Celestrak.Он отмечен как активный.
Ранее мы уже писали о том, что украинские инженеры опровергли информацию, что в космос запустили устаревшую модель спутника "Сич-2", и поэтому с ним плохая связь.
Кроме того, в конструкторском бюро нам рассказали, что связь со спутником работает, но с перебоями из-за его размещения по отношению к Солнцу.
Контекст.
- Украинский спутник вывела на орбиту 13 января 2022 ракета Falcon 9 компании Илона Маска с космодрома в штате Флорида, США.
- Соцсети били тревогу из-за того, что украинский спутник "Сич-2" не выходит на связь – об этом сообщил бывший сотрудник Госкосмоса.
- Спутник должен сделать снимки вырубки лесов в Украине, а также собрать данные о загрязнении рек и других водоемов.