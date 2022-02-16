Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 #UAразом Ринат Ахметов в Мариуполе Ринат Ахметов в Мариуполе Первая медаль на Олимпиаде Первая медаль на Олимпиаде 🎤 Alina Pash отказалась от Евровидения
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

Космические войска США вышли на связь с украинским спутником

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 февраля, 20:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский спутник Сич-2-30 появился в базе данных космических войск США. Спутник отображается в каталоге как объект 51030
Украинский спутник занесен в нужную базу
Украинский спутник занесен в нужную базу

Там также указано его предыдущее название – Object AY, при визуализации спутника на карте также можно увидеть названия Sich-2-30, или Sich-2-1.

Читайте также: "Січ" среди звезд. Украина собралась заработать на космосе

Реклама

Это свидетельствует об установлении устойчивой связи с украинским спутником в космосе, пишет народный депутат Роман Грищук в Facebook.

Постоянная связь была установлена благодаря многодневным усилиям специалистов Национального центра управления и испытаний космических средств, отметил он.

Реклама

"В результате удалось определить его как один из космических объектов, который до этого имел только условное название", – пояснил Грищук.

На данный момент продолжаются летно-конструкторские испытания спутника, которые должны завершиться в середине марта.

Реклама

Положение спутника можно определить с помощью сервиса Celestrak.Он отмечен как активный.

Ранее мы уже писали о том, что украинские инженеры опровергли информацию, что в космос запустили устаревшую модель спутника "Сич-2", и поэтому с ним плохая связь.

Кроме того, в конструкторском бюро нам рассказали, что связь со спутником работает, но с перебоями из-за его размещения по отношению к Солнцу.

Контекст.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александра Захарова Космические войска США вышли на связь с украинским спутником Александра Захарова · Редактор Техно Сегодня
Александр Трикиша Ржавеющий символ победы: чиновников пристыдили после первой медали Украины в Пекине Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Насколько гениальны гении – история дня за минуту Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
История нашей планеты
Невероятные кратеры Земли
Смотреть все
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Doodle Сегодня
16 февраля. Фрэнсис Гальтон. Ровно 200 лет назад в этот день родился английский антрополог, психолог, социолог, метеоролог, изобретатель, прославившийся новаторскими исследованиями интеллекта...
История дня - за минуту
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Что думают пользователи
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

43592.37

Binance Coin (BNB)

425.65

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

126.18

Theta (THETA)

3.89

Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять