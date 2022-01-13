Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🎄 Зустрічаємо старий Новий рік ⚽ Мілан - Дженоа: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Техно

Український супутник успішно запустили на орбіту

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 січня, 21:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ракета Falcon 9 компанії SpaceX успішно запустила на орбіту український супутник "Січ-2-30" з мису Канаверал у Флориді, США
Український супутник вирушив працювати у космос
Український супутник вирушив працювати у космос

Супутник стартував разом із ракетою о 17:25 за Києвом, відділення від ракети та вихід на орбіту сталися о 18:50.

Читайте також: Український супутник летить у космос: як довго пропрацює та чому зламався минулий

Реклама

Перші зображення з супутника, як ми писали раніше, мають бути передані на Землю через кілька годин після запуску.

Супутник робитиме знімки землі у видимому та інфрачервоному діапазоні, зоркрема моніторитиме ліси, річки та поля, – наприклад, зможе відстежити незаконне вирубування лісів у Карпатах.

Реклама

Читайте також: Імпланти в мозку, "машина часу" у космосі та смак телевізора: як зміниться світ у 2022 році

Крім того, він збере дані про забруднення природи в Україні та відстежить переміщення техніки, зокрема військової та кораблів біля кордонів країни.

Реклама

Загальна маса супутника становить близько 210 кг за 40 кг корисного навантаження.

У грудні 2021 року супутник доопрацювали та відправили до США де Space X провела всю підготовку до його польоту на ракеті.

Супутник успішно інтегрували з Falcon 9 з-поміж інших космічних апаратів, які сьогодні вирушили з нею на орбіту.

Крім того, минулого року нам вдалося потрапити до надсекретної лабораторії та побачити український супутник, "близнюк" якого вже вирушив на орбіту.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Червона планета
Щоденник марсохода
Цікаво
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Останні новини
Більше новин
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42854.64

Binance Coin (BNB)

472.62

Dogecoin (DOGE)

0.16

Litecoin (LTC)

136.4

Theta (THETA)

4.04

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
Favbet

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42854.64

Binance Coin (BNB)

472.62

Dogecoin (DOGE)

0.16

Ethereum Classic (ETC)

30.49

Litecoin (LTC)

136.4

Theta (THETA)

4.04

Купити криптовалюту

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти