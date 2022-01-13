Український супутник успішно запустили на орбіту

Ракета Falcon 9 компанії SpaceX успішно запустила на орбіту український супутник "Січ-2-30" з мису Канаверал у Флориді, США

Український супутник вирушив працювати у космос

Супутник стартував разом із ракетою о 17:25 за Києвом, відділення від ракети та вихід на орбіту сталися о 18:50.

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Перші зображення з супутника, як ми писали раніше, мають бути передані на Землю через кілька годин після запуску.

Супутник робитиме знімки землі у видимому та інфрачервоному діапазоні, зоркрема моніторитиме ліси, річки та поля, – наприклад, зможе відстежити незаконне вирубування лісів у Карпатах.

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Крім того, він збере дані про забруднення природи в Україні та відстежить переміщення техніки, зокрема військової та кораблів біля кордонів країни.

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Загальна маса супутника становить близько 210 кг за 40 кг корисного навантаження.

У грудні 2021 року супутник доопрацювали та відправили до США де Space X провела всю підготовку до його польоту на ракеті.

Супутник успішно інтегрували з Falcon 9 з-поміж інших космічних апаратів, які сьогодні вирушили з нею на орбіту.

Крім того, минулого року нам вдалося потрапити до надсекретної лабораторії та побачити український супутник, "близнюк" якого вже вирушив на орбіту.