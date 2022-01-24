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Український супутник "Січ-2" не виходить на зв'язок: що може зробити Україна

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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24 січня, 18:31
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У соціальних мережах фахівці пишуть, що з супутником "Січ-2-30" немає стійкого або зовсім ніякого зв'язку
Січ-2 чомусь не занесли до бази даних США
Січ-2 чомусь не занесли до бази даних США

Українського супутника досі не ідентифіковано, хоча за угодою між Україною та США від серпня 2021 року Штати вже мали занести його до бази.

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Станом на 14:00 24 січня були упізнані 55 апаратів із 105 місії Transporter-3, але українців серед них немає, повідомив колишній співробітник Держкосмосу Андрій Колесник у Facebook .

Припущення про втрату зв'язку із супутником він висунув, виходячи з того, що Україна та США підписали угоду, за яким американці зобов'язані його зареєструвати.

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Перший за 10 років космічний супутник України запустила 13 січня . Він був виведений на орбіту ракетою Falcon 9 від SpaceX Ілона Маска.

Раніше президент Володимир Зеленський запевнив, що зв'язок із "Січ-2" встановилася стабільна.

Як повідомлялося, супутник має зробити знімки вирубки лісів в Україні , а також зібрати дані про забруднення річок та інших водойм.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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