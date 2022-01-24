Український супутник "Січ-2" не виходить на зв'язок: що може зробити Україна

Українського супутника досі не ідентифіковано, хоча за угодою між Україною та США від серпня 2021 року Штати вже мали занести його до бази.
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Станом на 14:00 24 січня були упізнані 55 апаратів із 105 місії Transporter-3, але українців серед них немає, повідомив колишній співробітник Держкосмосу Андрій Колесник у Facebook .
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Припущення про втрату зв'язку із супутником він висунув, виходячи з того, що Україна та США підписали угоду, за яким американці зобов'язані його зареєструвати.
Перший за 10 років космічний супутник України запустила 13 січня . Він був виведений на орбіту ракетою Falcon 9 від SpaceX Ілона Маска.
Раніше президент Володимир Зеленський запевнив, що зв'язок із "Січ-2" встановилася стабільна.
Як повідомлялося, супутник має зробити знімки вирубки лісів в Україні , а також зібрати дані про забруднення річок та інших водойм.