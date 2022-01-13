Український супутник летить у космос: як довго пропрацює та чому зламався минулий

Супутник "Січ-2-30" є покращеною версією "Січ-2", який нам допомагала запускати Росія та який через її ж недоробки протримався трохи більше року

"Січ-2-30" пропрацює як мінімум на два роки довше за попередника / Фото: КБ "Південне"

Супутник Січ-2-30 вирушає до космосу 13 січня о 17-25 за київським часом з мису Канаревал у Флориді.

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Його запустять за допомогою ракети Falcon 9 компанії SpaceX. Відділення супутника від ракети та вихід на орбіту мають відбутися о 18:50 за Києвом. Трансляцію можна дивитися тут.

Перші зображення із супутника Січ-2-30 мають бути відправлені на Землю через декілька годин після запуску. Що відомо про український космічний апарат?

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Що робитиме та скільки пропрацює

Термін експлуатації супутника, за даними Держкосмосу України, становитиме три роки. Січ-2-30 призначений для одержання цифрових фото поверхні Землі.

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Він зможе робити їх у видимому та ближньому інфрачервоному діапазоні. Крім того, супутник використовують для моніторингу іоносфери.

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"Січ-2-30" зніматиме ліси, поля, річки, інженерні споруди, скупчення техніки. Наприклад, апарат побачить карпатські ліси та знайде місця незаконних вирубок.

Крім того, супутник вивчить процеси забруднення річок і морів, зробить картографічні виміри.

Характеристики Січ-2-30 – від маси до накопичувача

По суті, 13 січня Січ-2-30 – це модифікація Січ-2 , яка, зі свого боку, була дещо доопрацьованою версією EgyptSat-1. "Січ-2" Україна запустила ще у 2011 році.

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Загальна маса українського супутника становить близько 210 кг при 40 кг корисного навантаження.

Роздільна здатність буде приблизно 6,1 м при ширині смуги зйомки приблизно 36,5 км. Накопичувач для даних зможе зібрати 10 Гб інформації. Розробило супутник "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля".

Як плани щодо "Січ-2" накрилися через Росію

Хоча "Січ-2-30" є прямим наступником Січ-2, між ними є відмінності.

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Наприклад, неякісні компоненти замінили якісними та доопрацювали програмне забезпечення. Тепер він зможе пропрацювати трохи довше за попередню версію.

Крім того, більше шансів на те, що робота піде за планом, адже минулого разу супутник відправляли на орбіту ракетою Дніпро-1 із залученням російських компаній.

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Сам запуск відбувся в Оренбурзькій області Росії в серпні 2011 року, і вже в грудні 2012 року зв'язок з "Січ-2" втратили. Як виявилося, проблема була в елемент живлення російського виробництва.

"Січ-2-30", зі свого боку, розробили вже без російських деталей (деякі поставлялися з Європи та Південної Кореї), та й запускають на американській ракеті безпосередньо із США.

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